Als knallharte Rockröhre war Musik-Ikone Andrea Berg bisher nicht bekannt. Dennoch will die Schlagersängerin aus Kleinaspach im Rems-Murr-Kreis ihre Begeisterung fürs Motorradfahren für eine ungewöhnliche Benefizaktion einsetzen. Die exklusive Harley Davidson, auf der die Künstlerin bei ihrer Open-Air-Tour in diesem Sommer unterwegs ist, wird für den guten Zweck verlost – und soll helfen, Spendengelder für an Muskelschwäche erkrankte Menschen einzuwerben.

Dieter Baier, Präsident der Harley-Davidson-Charity-Tour, kann sein Glück über den Marketing-Coup kaum fassen: „Dass wir Andrea Berg für unsere Sache gewinnen konnten, ist ein Meilenstein. Sie verkörpert genau das, wofür wir seit Jahren stehen: Authentizität, Leidenschaft und ein riesiges Herz für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, schwärmt der Chef-Biker über die prominente Unterstützung.

Von Kitzbühel bis zur Ostsee geht es um Muskelschwäche

Durch die Kooperation erhält die vor drei Jahrzehnten von einem kleinen Kreis österreichischer Motorrad-Fans gegründete Benefizaktion eine einmalige Plattform, um auf die Projekte der Harley-Davidson-Charity-Tour aufmerksam zu machen und Spendengelder zu sammeln. Bei den Sommer-Open-Airs von Andrea Berg wird die Aktion von Kitzbühel bis zum Timmendorfer Strand präsent sein und sich und ihr Engagement selbstverständlich auch bei den beiden „Heimspiel“-Konzerten am 17. und 18. Juli in Aspach vorstellen.

Nach eigenen Angaben ist die Harley-Davidson-Charity-Tour die europaweit größte Benefizaktion dieser Art und hat über die Jahre bereits Millionenbeträge gesammelt werden, die direkt in Therapien, Rollstühle und die Unterstützung betroffener Familien flossen.

Jetzt soll die unter dem Motto „Musik & Motoren“ stehende Kooperation mit der erfolgreichsten Künstlerin der deutschen Chartgeschichte erneut beweisen, dass die Biker-Community unter der harten Schale ein Herz aus Gold besitzt.

Bei der Schlagersängerin und ihrem Management stießen die Motorradfans auf offene Ohren, die Begeisterung für Bikes begleitet Andrea Berg seit ihrer Jugend. „Neben der Musik ist Motorradfahren eine meiner größten Leidenschaften. Ich freue mich riesig, sie diesen Sommer wieder richtig ausleben zu dürfen, denn wir bereiten gerade etwas Spektakuläres für unsere Open Airs vor. Seid gespannt!“, rührt sie die Werbetrommel für die Aktion.

Käuflich zu erwerben ist das exklusive Traum-Bike nicht

Gefüllt werden soll der Spendentopf nicht durch eine Versteigerung des Bikertraums aus Leder und Stahl, sondern durch eine Verlosung unter den Andrea-Berg-Fans. Bei ausgewählten Open-Air-Konzerten sind auch Lose für die exklusive Harley Davidson erhältlich. Käuflich zu erwerben ist das Motorrad nicht, sondern nur mit einer gehörigen Portion Glück zu gewinnen. Der gesamte Erlös aus dem Losverkauf fließt in den Spendentopf.

Weitere Infos zur Harley-Davidson-Charity-Tour gibt es im Internet unter www.hdct.eu. Dort ist auch ein Spendenkonto der Hilfsaktion für muskelkranke Menschen zu finden. Die Open-Air-Tour von Andrea Berg mit insgesamt zwölf Events beginnt im Juni in Olpe und endet im September in Wilhelmshaven.