Seit 1985 bringt Horst Wanschura exklusive Mode nach Stuttgart: An der Calwer Straße startet er neu. Die Opening Party ist großes Kino. Warum alle Gäste Quittenmarmelade bekommen.
07.02.2026 - 10:00 Uhr
Die große Liebe seines Lebens ist die Mode. Auch nach über vier Jahrzehnten hat Horst Wanschura ungebrochene Freude daran, Stuttgart modisch voranzubringen. Und es mangelt ihm nicht an Mut: In einem Alter, in dem andere den Ruhestand planen, startet er noch einmal mit einem neuen, noch größeren Store durch.