Oper im Kunstmuseum Klanggrüße aus der digitalen Steinzeit
Bei der Kammeroper „The great Wayfinders“ finden im Kunstmuseum Stuttgart Musik und Kunst, Digitales und Analoges zusammen.
O weh, wo ist der Weg bloß hin? Der Wald ist dunkel, ängstlich beginnen die Kinder zu singen: „Abends will ich schlafen gehen, vierzehn Englein um mich stehn.“ Aber nein, wir sind nicht in der Oper, nicht bei „Hänsel und Gretel“. Sondern im Stuttgarter Kunstmuseum. Auch hier werden Wege gesucht. Und Hänsel und Gretel sind ganz viele: Johanna Vargas, Helena Sorokina und Andreas Fischer von den Neuen Vocalsolisten, dazu fünf Mitglieder des Ensembles Musikfabrik. Für die Englein sorgt die Technik: Sie schafft einen Resonanzraum, in dem Analoges zu Digitalem transformiert wird.