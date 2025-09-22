 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Klanggrüße aus der digitalen Steinzeit

Oper im Kunstmuseum Klanggrüße aus der digitalen Steinzeit

Oper im Kunstmuseum: Klanggrüße aus der digitalen Steinzeit
1
Bei „The great Wayfinders“ kommt einiges zusammen – Vocalsolisten, Technik, Musikinstrumente und Kunst. Foto: Gerald Ulmann

Bei der Kammeroper „The great Wayfinders“ finden im Kunstmuseum Stuttgart Musik und Kunst, Digitales und Analoges zusammen.

O weh, wo ist der Weg bloß hin? Der Wald ist dunkel, ängstlich beginnen die Kinder zu singen: „Abends will ich schlafen gehen, vierzehn Englein um mich stehn.“ Aber nein, wir sind nicht in der Oper, nicht bei „Hänsel und Gretel“. Sondern im Stuttgarter Kunstmuseum. Auch hier werden Wege gesucht. Und Hänsel und Gretel sind ganz viele: Johanna Vargas, Helena Sorokina und Andreas Fischer von den Neuen Vocalsolisten, dazu fünf Mitglieder des Ensembles Musikfabrik. Für die Englein sorgt die Technik: Sie schafft einen Resonanzraum, in dem Analoges zu Digitalem transformiert wird.

 

Komponist und Digitalkünstler entwickeln Oper

Denn genau darum geht es der Kammeroper „The great Wayfinders“, die der Komponist Marcus Schmickler gemeinsam mit dem Digitalkünstler Tim Berresheim zur Feier des Doppeljubiläums im Haus und mit etlichen Verweisen auf Humperdincks Stück konzipiert hat. Zumindest im zweiten Schritt. Der erste ist das Staunen. Auf einer quadratischen Spielfläche bewegen sich die Musikerinnen und Musiker in Laborkitteln, untersuchen die Instrumente, die um sie herum aufgebaut sind, singen und spielen. Glocken aus Glas, Metall und Ton, Marimbas aus Bambus, eine Zither, bunte Trommeln und Flöten. Der US-amerikanische Komponist Harry Partch hat sie um die Mitte des 20. Jahrhunderts für sein eigenes Tonsystems entwickelt, das Ensemble Musikfabrik hat sie nachgebaut. Nun dienen die Instrumente Schmickler als Basis, denn bei ihm wie bei Partch geht es um den Brückenschlag zwischen archaisch wirkenden Klängen und einer imaginierten musikalischen Zukunft. Von ihr aus blicken wir zurück auf unsere Gegenwart, die hier als „digitale Steinzeit“ bezeichnet wird. Dass das Stück im Untertitel „Höhlenmusik“ heißt, verweist sowohl auf Tim Berresheims Vermessungsarbeit im Donautal als auch auf die Musikinstrumente, die dort gefunden wurden. So viel zu den Voraussetzungen eines Abends, der (zum Glück!) viel mehr ist als klingendes Thesenpapier.

Die Klänge entwickeln einen eigenen Sog

Zwar bleibt das Bühnenbild – auf Stellwänden an der Seite sieht man Kunstwerke Berresheims mit verwirrend montierten Treppen und Höhlen sowie einen digital bewegten Avatar – eine visuelle Randnotiz, und auch das Spiel auf der Bühne kommt ziemlich hölzern daher. Die Klänge selbst aber entwickeln einen Sog, vor allem dort, wo analog auf der Bühne Musiziertes, live-elektronisch Verändertes und rein Digitales auf ununterscheidbare Weise zusammenfließen. Schmicklers musikalische Versatzstücke reichen bei den Neuen Vocalsolisten von madrigalischen Terzetten über hochvirtuose Ornamentik bis zum Popsong, beim Ensemble von minimalistischen Patterns über Töne auf dem Nachbau einer Gänsegeierflöte bis hin zu nerdigen Sounds auf einem (für temperierte Ohren) total verstimmten Harmonium. „Die Geräusche“, so eine eingespielte Sprechpassage, „stimmen einen Choral an, den niemand mehr versteht, die Nachahmung von Erinnerung, präzise, falsch, schön“. Das trifft’s auf den Punkt. Und am Ende? Geht’s zurück in den Wald. Wasser, Vögel, Atem, Stimme, das ist alles nie weg gewesen. Der Schlusssatz: „Remember that you live here.“ Ein guter Rat.

Weitere Themen

Neu im Kino: Sind wir alle nur Gespenster?

Neu im Kino Sind wir alle nur Gespenster?

Christian Petzold fabuliert in seinem neuen Film „Miroirs No. 3“ von Menschen in Grauzonen zwischen Leben, Wachtraum, Mythen und Tod. Lohnt sich ein Kinobesuch?
Von Kathrin Horster
Landesmuseum: Rückgabe: Stuttgarter Museum erhält mysteriöses Päckchen

Landesmuseum: Rückgabe Stuttgarter Museum erhält mysteriöses Päckchen

Das Landesmuseum Württemberg erhält ein Päckchen mit Museumsstücke, die ein US-Soldat einst entwendete. Aber wem gehören sie?
Von Adrienne Braun
Neuer Roman des Stuttgarter Autors: „Schwebebahnen“ – Ortheils Kinderszenen

Neuer Roman des Stuttgarter Autors „Schwebebahnen“ – Ortheils Kinderszenen

In seinem berührenden Roman „Schwebebahnen“ fliegt der Stuttgarter Autor Hanns-Josef Ortheil zurück in eine Zeit, in der ein junger Außenseiter in der Welt Fuß zu fassen versucht.
Von Stefan Kister
Premiere in Esslingen: Denn der Liebe tut’s nicht gut, wenn ein Handy tuten tut

Premiere in Esslingen Denn der Liebe tut’s nicht gut, wenn ein Handy tuten tut

Zwischenmenschliche Tücken der modernen Kommunikation: Tobias Rotts Inszenierung von „Das perfekte Geheimnis“ an der Esslinger Landesbühne führt über den Boulevard in den Abgrund.
Von Martin Mezger
„Polizeiruf 110“-Kritik: „Sie sind unter uns“ – Wie war der Polizeiruf aus Magdeburg?

„Polizeiruf 110“-Kritik „Sie sind unter uns“ – Wie war der Polizeiruf aus Magdeburg?

Düster war’s am Sonntagabend bei „Sie sind unter uns“ aus Magdeburg. Die Kritik zum „Polizeiruf 110“.
Von Tilman P. Gangloff
Theaterpremiere in Stuttgart: Lohnt sich der Besuch von Tomer Gardis „Eine runde Sache“ in Stuttgart?

Theaterpremiere in Stuttgart Lohnt sich der Besuch von Tomer Gardis „Eine runde Sache“ in Stuttgart?

Mit einem Bekenntnis zur Fantasie und zur Freiheit des Individuums startet das Schauspiel Stuttgart in die Saison. Ist die Uraufführung von Tomer Gardis „Eine runde Sache“ gelungen?
Von Nicole Golombek
Konzert im Wizemann: Ist das der Sound des Sommers 2025? – So war’s bei Zimmer90 in Stuttgart

Konzert im Wizemann Ist das der Sound des Sommers 2025? – So war’s bei Zimmer90 in Stuttgart

Nach ihrem TikTok-Erfolg mit „What Love Is“ präsentieren Zimmer90 ihr Debütalbum „Interior“ im Wizemann in Stuttgart – Setlist und Kritik vom Konzert.
Von Frederik Herrmann
Kinder-Konzert in Stuttgart: Stuttgarter Kids Beatboxen beigebracht – so war’s bei Dikka in der Porsche-Arena

Kinder-Konzert in Stuttgart Stuttgarter Kids Beatboxen beigebracht – so war’s bei Dikka in der Porsche-Arena

Der Berliner Rapper Sera Finale macht unter dem Pseudonym „Dikka“ Rap für Kinder – mit lautstarkem Erfolg in der Porsche-Arena. So war es beim Konzert am Samstag.
Von Thomas Morawitzky
Debatte um Julia Ruhs: WDR-Chefredakteur fordert mehr Meinungsvielfalt im Rundfunk

Debatte um Julia Ruhs WDR-Chefredakteur fordert mehr Meinungsvielfalt im Rundfunk

Kritiker werfen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor, konservative Stimmen nicht ausreichend zu berücksichtigen. Jetzt äußert sich WDR-Chefredakteur Aktuelles, Stefan Brandenburg.
„Shesus“ in der Porsche-Arena: Carolin Kebekus in Stuttgart: „Ich bin Gott, ich habe einen Menschen gemacht!“

„Shesus“ in der Porsche-Arena Carolin Kebekus in Stuttgart: „Ich bin Gott, ich habe einen Menschen gemacht!“

Wenn Carolin Kebekus eine Sekte gründen würde, dann am liebsten in Stuttgart. Warum verrät sie am Freitagabend bei ihrer herrlich-bösartigen „Shesus“-Show in der Porsche-Arena.
Von Swantje Kubillus
Weitere Artikel zu Kunstmuseum Kunstmuseum Stuttgart Oper Musik Stuttgart
 