Oper Stuttgart: „I Did It My Way“: Wie gut ist Lars Eidinger als Frank Sinatra?

Sie singt schwermütig-leise Abschiedslieder, packt ihre Koffer, sagt „Goodbye“, knallt die Tür hinter sich zu. Er schaut tatenlos zu, hockt traurig an der Straßenlaterne, fragt sich, wann ihnen die Liebe abhanden gekommen ist. Sie können nicht miteinander und nicht ohneeinander. Immer wieder werden sie sich vor einer Häuserfassade, die aussieht, als ob wir uns in einem Edward-Hopper-Gemälde befinden, aufeinanderzu und voneinanderweg bewegen. Sie (Larissa Sirah Herden) ist Schwarz, er (Lars Eidinger) ist Weiß. Und ihre Geschichte erzählt das Musiktheater „I Did It My Way“, das am Freitag an der Staatsoper Stuttgart Premiere gefeiert hat.