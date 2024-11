Der Regisseur Bastian Kraft hat an der Stuttgarter Oper Mozarts „Idomeneo“ beflissen bebildert. Aber das eigentliche Drama findet nur in der Musik statt: Dirigent Cornelius Meister lotet grandios die Feinheiten und Facetten der Partitur aus.

Martin Mezger 25.11.2024 - 14:56 Uhr

Überlebensgroß wirft der König seinen Kriegerschatten. Mickrig dagegen die reale Existenz, mickrig auch im Geiste. Da glaubt einer dran, dass ein anderer dran glauben muss, um die eigene Haut zu retten. Zu Mozarts wuchtigen Ouvertürenakkordenden stellt der Regisseur Bastian Kraft im Stuttgarter Opernhaus den Troja-Heimkehrer Idomeneo nicht allein in den Schatten seiner selbst. Erinnerungsspuk, Aufbruch in den Krieg, Abschied vom Sohn, Bluttat und Attentat huschen über die Leinwand. Also durch den Kopf des entmächtigten Machtmenschen, mächtig fremdbestimmt, seit er einem Orkan durch einen miesen Deal mit Meergott Neptun entkam: Seenotrettung gegen Blutopfer. Das erste menschliche Wesen, das Idomeneo an Land begegnet, gelobt er rituell zu meucheln. Die Strafe folgt auf dem Fuß, nämlich dem seines Sohns Idamante, des unschuldigen Erstkontakts.