Nicht nur der Grüne Hügel in Bayreuth ist ein Anziehungspunkt für Opernfans: Im Bürgerzentrum Waiblingen kann das Publikum bald erleben, wie Profis die Stars von morgen unterrichten.
28.08.2025 - 20:00 Uhr
Viele Opernfans zieht es Mitte September nach Waiblingen: Dass die Internationale Opernwerkstatt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen Besuch wert ist, hat sich in der Szene inzwischen herumgesprochen. Auch dieses Jahr sind von 13. bis 20. September wieder zwölf junge Nachwuchstalente zu Gast und profitieren von den Ratschlägen zweier erfahrener Opernstars – der aus Waiblingen stammenden Sopranistin Melanie Diener und dem US-amerikanischen Bariton Thomas Hampson.