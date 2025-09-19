Maren Deninger ist Fan des Baritons Thomas Hampson. Trotz ihrer 91 Jahre reist sie zu seinen Auftritten in aller Welt. Diese Woche war sie bei der Opernwerkstatt in Waiblingen dabei.
19.09.2025 - 18:00 Uhr
„Das ist er“. Der Gedanke ist Maren Deninger durch den Kopf geschossen, als sie zum ersten Mal den US-amerikanischen Bariton Thomas Hampson im Fernsehen erlebte. „Beim Zappen durch die Programme tönte mir plötzlich diese wunderbare Stimme entgegen.“ Das ist 30 Jahre her. Maren Deninger war damals Anfang 60 und seit Längerem auf der Suche nach einem Sänger, der sie so beeindrucken konnte, wie es der junge Dietrich Fischer-Dieskau vermocht hatte. Endlich hatte sie seinen Nachfolger gefunden.