Viele Jahre gab es im Kreis keine Außenstelle von Deutschlands größter Opferhilfeorganisation. Jetzt hat sich eine Doppelspitze gefunden. Doch der Verein kämpft um seine Zukunft.
14.10.2025 - 12:12 Uhr
Fünf Anrufe hat Sonja Beurer an diesem Morgen bekommen. Zwei zum Thema Vergewaltigung, zwei zu häuslicher Gewalt, einen zu Stalking. Es sind keine leichtverdaulichen Angelegenheiten, zu denen die neuen Außenstellenleiterinnen Sonja Beurer und ihre Stellvertreterin Tanja Leonhard beraten und Präventionsarbeit leisten. Vier Jahre lang hat es im Kreis Ludwigsburg keine Außenstelle von Deutschlands größter Opferhilfeorgansation Weisser Rings gegeben – seit Mai übernimmt die Doppelspitze die ehrenamtliche Leitung und wiederbelebt die Arbeit des Weissen Ringes im Kreis.