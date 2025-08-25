Opioide breiten sich aus Warum gibt es immer mehr Drogentote im Land?
Baden-Württemberg verzeichnet einen eklatanten Anstieg drogenbedingter Todesfälle. Woran liegt das? Und was ist dagegen zu tun?
Wenn Anja Antonio am Leonhardsplatz saubere Spritzen verteilt, trifft sie immer auf viele bekannte Gesichter. Die Leute freuen sich, wenn sie vorbeikommt, Zeit für ein Schwätzchen hat oder bei Amtsanträgen helfen kann. Anja Antonio kennt ihre Lebensrealität: Vor einigen Jahren war sie selbst auf den Halt angewiesen, den sie jetzt bei JES, einem Stuttgarter Selbsthilfenetzwerk für Abhängige, geben kann. „Heute schaue ich anderen beim Konsumieren zu und es löst nichts mehr in mir aus“, sagt sie.