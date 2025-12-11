In Oppenau wurden zwei Hirschkühe von einem Wolf gerissen. Noch ist unklar, welchem Tier der Angriff genau zugeordnet werden kann.
11.12.2025 - 15:27 Uhr
Zwei gerissene Hirschkühe aus einer Gatterhaltung in der Gemeinde Oppenau gehen auf das Konto eines Wolfs. „Ein Wolf mit dem Haplotyp HW02 konnte als Verursacher nachgewiesen werden“, teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt mit. Allerdings ist bisher nicht klar, um welchen Wolf es sich genau handelt. Die genetische Bestimmung sei noch nicht abgeschlossen hieß es. Ein Haplotyp ist eine Art genetischer Marker.