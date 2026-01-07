Am Dienstag stürzte ein Treppenhaus in Oppenweiler ein. Sechs Menschen werden verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

red/dpa 07.01.2026 - 12:24 Uhr

Nach dem Einsturz eines Treppenhauses während eines Rettungseinsatzes in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) ist die Ursache weiterhin unklar. Die Einsatzkräfte waren gerade dabei, den Bewohner die Treppe herunterzutragen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Dabei stürzte das Treppenhaus ein. Laut dem Polizeisprecher war die Treppe aus Holz. Wegen eines medizinischen Notfalls des Bewohners waren die Retter ursprünglich zu dem Haus ausgerückt.