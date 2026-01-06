In Oppenweiler ist ein Treppenhaus in einem Einfamilienhaus eingestürzt. Laut der Polizei wurden mehrere Personen verletzt. Die Bergungsmaßnahmen laufen zurzeit noch.

Jürgen Veit 06.01.2026 - 12:11 Uhr

Während eines Einsatzes der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wegen eines medizinischen Notfalls in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) ist an diesem Sonntagvormittag ein Treppenhaus in einem Einfamilienhaus eingestürzt. Dabei wurden laut der Polizei mehrere Menschen verletzt. Das Unglück ereignete sich laut der Polizei gegen 10 Uhr.