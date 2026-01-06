In Oppenweiler ist ein Treppenhaus in einem Einfamilienhaus eingestürzt. Laut der Polizei wurden mehrere Personen verletzt. Die Bergungsmaßnahmen laufen zurzeit noch.

Während eines Einsatzes der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wegen eines medizinischen Notfalls in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) ist an diesem Sonntagvormittag ein Treppenhaus in einem Einfamilienhaus eingestürzt. Dabei wurden laut der Polizei mehrere Menschen verletzt. Das Unglück ereignete sich laut der Polizei gegen 10 Uhr.

 

 Die Ursache sei bislang unklar. Der Polizei zufolge laufen derzeit die Bergungsmaßnahmen vor Ort. Es seien mehrere Personen verletzt worden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst seien mit starken Einsatzkräften vor Ort in Oppenweiler.