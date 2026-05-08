Orange Katzen gelten im Internet als besonders anhänglich, verfressen oder chaotisch. Doch hat die Fellfarbe wirklich Einfluss auf den Charakter? Ein Faktencheck zwischen Genetik, Studien und Katzenmythen.
08.05.2026 - 13:47 Uhr
Orange Katzen haben einen besonderen Ruf. Auf Tiktok, Instagram und in Katzenforen werden sie oft als besonders chaotisch, anhänglich, verfressen oder schlicht „anders“ beschrieben. Unter Schlagworten wie „orange cat behavior“ kursieren unzählige Videos, in denen rote Katzen scheinbar besonders seltsame Dinge tun.