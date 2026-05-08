Orange Katzen gelten im Internet als besonders anhänglich, verfressen oder chaotisch. Doch hat die Fellfarbe wirklich Einfluss auf den Charakter? Ein Faktencheck zwischen Genetik, Studien und Katzenmythen.

Orange Katzen haben einen besonderen Ruf. Auf Tiktok, Instagram und in Katzenforen werden sie oft als besonders chaotisch, anhänglich, verfressen oder schlicht „anders“ beschrieben. Unter Schlagworten wie „orange cat behavior“ kursieren unzählige Videos, in denen rote Katzen scheinbar besonders seltsame Dinge tun.

Doch ist an diesem Ruf wirklich etwas dran? Oder sehen Menschen bei orangefarbenen Katzen einfach eher das, was sie ohnehin erwarten?

Die kurze Antwort lautet: Für einen grundsätzlich „verrückteren“ Charakter orangefarbener Katzen gibt es keine belastbaren wissenschaftlichen Belege. Was es aber gibt, sind einige genetische Besonderheiten – und viele hartnäckige Mythen.

Orange Katzen sind keine eigene Rasse

Zunächst wichtig: Orange oder rote Katzen sind keine eigene Katzenrasse. Die Fellfarbe kann bei vielen Rassen und Mischlingskatzen vorkommen – etwa bei Europäisch Kurzhaar, Britisch Kurzhaar, Maine Coon, Perser oder anderen Katzen.

Die orange Farbe entsteht durch eine genetische Besonderheit. Forschende haben 2025 in „Current Biology“ beschrieben, dass die orange Fellfarbe bei Hauskatzen mit einer Veränderung im Bereich eines bestimmten Gens auf dem X-Chromosom zusammenhängt. Diese Veränderung führt dazu, dass in Pigmentzellen vermehrt hellere rötlich-gelbe Pigmente entstehen.

Das erklärt die Farbe, aber nicht automatisch den Charakter.

Sind orange Katzen wirklich verrückter?

Der Mythos hält sich hartnäckig: Orange Katzen seien besonders eigensinnig, überdreht, tollpatschig oder unberechenbar. Wissenschaftlich ist das aber nicht belegt.

Es gibt Studien, in denen Katzenhalter das Verhalten ihrer Tiere einschätzen sollten. Solche Befragungen zeigen eher, wie Menschen Katzen bestimmter Fellfarben wahrnehmen – nicht zwingend, wie diese Katzen objektiv sind. In einer Untersuchung wurden orange Katzen beispielsweise häufiger als freundlich wahrgenommen. Die Autoren betonen aber, dass solche Zuschreibungen stark von menschlichen Erwartungen geprägt sein können.

Orange Katzen können verspielt, anhänglich, frech oder eigensinnig sein – wie andere Katzen auch. Der individuelle Charakter, frühe Erfahrungen, Haltung, Sozialisation, Gesundheit und Kastration dürften deutlich wichtiger sein als die Fellfarbe.

Warum sind so viele orange Katzen männlich?

An diesem Mythos ist tatsächlich viel dran. Orange Katzen sind überdurchschnittlich häufig männlich.

Der Grund liegt in der Genetik: Die orange Fellfarbe ist an das X-Chromosom gekoppelt. Kater haben ein X- und ein Y-Chromosom. Trägt ihr einziges X-Chromosom die entsprechende Veränderung, kann der Kater orange sein. Weibliche Katzen haben zwei X-Chromosomen. Damit eine Katze vollständig orange wird, muss die entsprechende Information auf beiden X-Chromosomen vorhanden sein – das ist seltener.

Hat eine weibliche Katze die orange Variante nur auf einem der beiden X-Chromosomen, entstehen häufig gemischte Fellmuster wie Schildpatt oder dreifarbige Calico-Muster. Das hängt mit der zufälligen Inaktivierung eines X-Chromosoms in einzelnen Zellen zusammen.

Fazit: Nicht alle orange Katzen sind Kater. Aber Kater sind unter orangefarbenen Katzen deutlich häufiger.

Sind orange Katzen besonders verschmust?

Viele Halter berichten, dass ihre orange Katze besonders menschenbezogen, freundlich oder verschmust sei. Solche Erfahrungen sind real, aber sie lassen sich nicht zuverlässig auf die Fellfarbe zurückführen.

Studien zur Wahrnehmung von Katzenfarben zeigen zwar, dass Menschen orange Katzen häufiger mit Freundlichkeit verbinden. Daraus folgt aber nicht, dass die Fellfarbe tatsächlich die Ursache für dieses Verhalten ist. Möglich ist auch, dass Menschen orange Katzen aufgrund ihres freundlichen Images anders wahrnehmen oder behandeln.

Sind orange Katzen verfressener als andere?

Auch dieser Mythos lebt stark von Popkultur – vor allem durch Garfield, den berühmten verfressenen roten Kater. Einen belastbaren wissenschaftlichen Beleg dafür, dass orange Katzen grundsätzlich mehr fressen als andere, gibt es nicht.

Das Fressverhalten von Katzen hängt eher von anderen Faktoren ab: Kastration, Alter, Aktivitätslevel, Haltung, Gesundheitszustand, Fütterung und individuellen Gewohnheiten. Wenn orange Kater im Durchschnitt häufiger männlich und oft kastriert sind, kann das in Einzelfällen den Eindruck verstärken, sie seien besonders gemütlich oder hungrig. Die Fellfarbe selbst erklärt das aber nicht.

Was wirklich über orange Katzen gesagt werden kann

Orange Katzen sind genetisch tatsächlich besonders. Ihre Fellfarbe hängt mit einer Veränderung auf dem X-Chromosom zusammen, weshalb sie häufiger männlich sind. Sie zeigen fast immer Tabby-Muster und können Pigmentflecken an Nase oder Schleimhäuten entwickeln.

Für die großen Charaktermythen gibt es dagegen keine klare wissenschaftliche Grundlage. Orange Katzen sind nicht nachweislich verrückter, dümmer, verfressener oder grundsätzlich anhänglicher als andere Katzen. Vieles beruht auf subjektiver Wahrnehmung, Social-Media-Trends und einzelnen Erfahrungen.

Der wichtigste Punkt bleibt: Der Charakter einer Katze hängt nicht allein an der Fellfarbe. Entscheidend sind Genetik im weiteren Sinne, Aufzucht, Sozialisation, Umgebung, Gesundheit und der Umgang mit dem Tier.

Orange Katzen sind also nicht automatisch verrückter als andere. Aber sie fallen stärker auf – und vielleicht schauen Menschen bei ihnen deshalb auch genauer hin.