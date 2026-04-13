Orbans Abwahl Ungarn hat sich selbst befreit
Die Wähler haben in dem Donau-Staat eine Zeitenwende ermöglicht. Deren Bedeutung geht über die Grenzen Ungarns hinaus, meint Korrespondent Thomas Roser.
Die Wähler haben in dem Donau-Staat eine Zeitenwende ermöglicht. Deren Bedeutung geht über die Grenzen Ungarns hinaus, meint Korrespondent Thomas Roser.
Von Brüssel bis nach Kiew poltern nach Ungarns Schicksalswahl die Steine von erleichterten Würdenträgerherzen. Doch es waren weder die EU oder die Ukraine, wie vom abgewählten Dauerpremier Viktor Orban behauptet, noch die ungelenken und eher kontraproduktiven Wahlkampfinterventionen Russlands und der USA zu seinen Gunsten, die Ungarns Zeitenwende bewirkt haben: Es ist der Wählerwille, der den Ungarn die spektakuläre Selbstbefreiung ihres gekaperten Staats ermöglicht hat.
Die Spitzen von Union und SPD prüfen einschneidende Maßnahmen zur Reduzierung des hohen Krankenstands. Unter anderem wird demnach überlegt, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu reduzieren.