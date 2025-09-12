Im Orfeo-Kino läuft ein bewegender Film über eine 90-Jährige, die trotz Trauer das Leben umarmt. Danach spricht die Regisseurin – und Tochter. Was sie erzählt, bleibt hängen.
12.09.2025 - 06:30 Uhr
Sie tanzt noch. Jeden Morgen. Allein in der Küche. So, als wäre er noch da. Die Hände ausgestreckt, der Schritt vertraut, der Blick ins Leere – und doch zu ihm gerichtet. Leonie, über 90, hat vor einigen Jahren ihren Mann verloren. Nach 64 gemeinsamen Jahren. Und sie hat beschlossen, weiterzugehen. Weiterzuleben. Und ja – weiterzulieben.