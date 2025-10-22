Orga-Chef Soffner zufrieden Citylauf bringt fast 6000 Euro an Spenden
Beim Leonberger Citylauf haben 2145 Menschen teilgenommen und 5875 Euro Spendengeld erlaufen. Orga-Chef Ralf Soffner freut sich schon auf den Lauf 2026.
Der 15. Citylauf Leonberg, der erste nach dem Rückzug von Initiator Eberhard Trinkner, ist gelungen. Der Ansicht ist nicht nur Trinkner selbst, sondern auch sein Nachfolger als hauptverantwortlicher Organisator des Laufevents, Ralf Soffner.