  Citylauf bringt fast 6000 Euro an Spenden

Orga-Chef Soffner zufrieden: Citylauf bringt fast 6000 Euro an Spenden
Beim Citylauf Leonberg zählt neben der sportlichen Betätigung auch der Spaß. Foto: Simon Granville

Beim Leonberger Citylauf haben 2145 Menschen teilgenommen und 5875 Euro Spendengeld erlaufen. Orga-Chef Ralf Soffner freut sich schon auf den Lauf 2026.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Der 15. Citylauf Leonberg, der erste nach dem Rückzug von Initiator Eberhard Trinkner, ist gelungen. Der Ansicht ist nicht nur Trinkner selbst, sondern auch sein Nachfolger als hauptverantwortlicher Organisator des Laufevents, Ralf Soffner.

 

Der Wechsel auf der Führungsebene sei „nicht so kompliziert“ gewesen, betont Soffner. Trinkner, der den Citylauf 2010 ins Leben gerufen hatte, habe selbst viel vorbereitet und mitgewirkt, um den Übergang reibungslos zu gestalten, auch mit den Verantwortlichen der Stadt lief der Wechsel flüssig.

Ralf Soffner (vo.) hatte in diesem Jahr erstmals den Hut als Orga-Chef auf, davor kümmerte sich Eberhard Trinkner um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Foto: Simon Granville

Der 29-jährige Soffner war laut Trinkner durch seine Beharrlichkeit „entscheidend dafür, dass es weitergeht“. Gemeinsam mit Marc Pflüger bildet Soffner seit dem vergangenen Jahr den neuen Vorstand des Fördervereins Laufsport Leonberg, zu dem auch die von Trinkner ausdrücklich gelobten Brüder Elmar und Gerald Feder gehören.

Spenden gehen auch ans Olgäle

Der als Hauptorganisator und Sprachrohr fungierende Soffner konnte auf dem Jahresabschluss-Event beeindruckende Zahlen präsentieren: 2145 Menschen hatten insgesamt 5875 Euro an Spendengeldern erlaufen. Diese werden an Fördervereine von Leonberger Schulen und soziale Projekte wie den Tafelladen Leonberg oder die Aktion „Ein Herz für das Olgäle“, die das Stuttgarter Kinderkrankenhaus unterstützt, gespendet. Ein Teil wird in die Förderung des Laufsports beim SV Leonberg/Eltingen fließen, zudem wird dadurch auch die Kinderfreundlichkeit der Veranstaltung gewährleistet: Kids unter acht Jahren starten gebührenfrei, für Läufer unter 20 wird die Startgebühr reduziert.

2129 Läufer kommen ins Ziel: Nur 14 Finisher fehlen zum Rekord beim Citylauf

Große Zufriedenheit herrscht bei den Organisatoren des Leonberger Citylaufs um Ralf Soffner – doch der Orga-Chef findet noch kleines ein Haar in der Suppe.

„Eine wahnsinnige Bereicherung für unsere Stadt“, nennt Florian Streib, der Amtsleiter für Kultur und Sport der Stadt Leonberg, die Veranstaltung, die zu den größten Laufevents in Baden-Württemberg zählt. Dieses positive Feedback macht Ralf Soffner stolz: „Eine Veranstaltung muss auch erstmal 15 Jahre existieren. Dass sie jedes Jahr mehr Menschen begeistert, das macht einen dann schon ein bisschen stolz.“ Mit entsprechender Motivation wollen Soffner und sein Team den nächsten Citylauf am 27. Juni 2026 in Angriff nehmen.

