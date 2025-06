In Kanada treffen sich derzeit die sieben wichtigsten Industrienationen. Hilfsorganisationen beklagen, es gehe kaum um Menschen in den armen Ländern der Erde.

KNA 17.06.2025 - 11:12 Uhr

Die sieben wichtigsten Industrienationen geben nach Ansicht von Hilfsorganisationen zu wenig Geld für die ärmsten Staaten der Welt. Beim aktuellen Treffen der G7 stehe Entwicklungspolitik und -zusammenarbeit überhaupt nicht auf der Agenda, beklagte der Generalsekretär der Welthungerhilfe, Mathias Mogge, am Dienstag in Berlin. In Kanada gehe es stattdessen vor allem um große geo- und sicherheitspolitische Themen.