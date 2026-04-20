Organisator der Polarnacht Chris Rohr: „Gastronomen, Bands, Besucher – alle waren zufrieden“
Noch liegen keine Besucherzahlen vor, Organisator Chris Rohr ist aber schon jetzt sicher, dass die Böblinger Polarnacht noch besser lief als im Vorjahr.
Noch liegen keine Besucherzahlen vor, Organisator Chris Rohr ist aber schon jetzt sicher, dass die Böblinger Polarnacht noch besser lief als im Vorjahr.
Samstagabend, kurz vor 20 Uhr: Eine lange Schlange bildet sich auf dem Postplatz, wo die Polarnacht-Organisatoren neben dem Platzhirsch ihren Stand aufgebaut haben. Die Eintrittsbänder, mit denen man Zutritt zu 20 Konzerten in 20 verschiedenen Räumen bekommt, sieht man an diesem ungewöhnlich warmen Aprilabend an zahlreichen Handgelenken.