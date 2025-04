Auf französische Gefängnisse wird in der Nacht mit Schnellfeuerwaffen geschossen, Autos gehen in Flammen auf. Der Justizminister vermutet dahinter eine Reaktion der organisierten Drogenkriminalität.

dpa/red 15.04.2025 - 14:32 Uhr

Auf mehrere Gefängnisse in Frankreich sind in der Nacht Brandanschläge und Angriffe mit Schusswaffen verübt worden. Die Haftanstalten seien zum Ziel von Einschüchterungsversuchen geworden, die von in Brand gesetzten Autos bis hin zu Schüssen mit automatischen Waffen reichten, sagte Justizminister Gérald Darmanin, der am Nachmittag das unter anderem betroffene Gefängnis von Toulon in Südfrankreich besuchen wollte.