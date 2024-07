Ende Juni und Anfang Juli gab es in NRW mehrere Explosionen, danach folgten Geiselnahmen. Dahinter steht möglicherweise ein Kampf zwischen Drogenbanden.

dpa 08.07.2024 - 14:57 Uhr

Köln - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hatte am Freitag in einem Wohngebiet in Köln zwei Geiseln aus der Gewalt von Entführern befreit - jetzt haben Polizei und Staatsanwaltschaft bekanntgegeben, dass dahinter ein Streit unter Drogenhändlern stecken könnte. Auch mehrere Explosionen in Köln, Engelskirchen und Duisburg Ende Juni und Anfang Juli könnten demnach damit in Zusammenhang stehen. Die Spur führe auch in die Niederlande. Dort sind Explosionen als Druckmittel im Bereich der organisierten Kriminalität schon lange keine Seltenheit mehr. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es dagegen nicht, so Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.