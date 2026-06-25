Eine Beziehung vortäuschen, um an Geld zu kommen: Vor allem mit dieser Masche kassiert die sogenannte «Black Axe»-Bruderschaft ab. In München sind nun zwölf Mitglieder verurteilt worden.
25.06.2026 - 14:46 Uhr
München - Das Landgericht München I hat im deutschlandweit ersten großen Prozess gegen die nigerianische Mafia nach 15 Monaten ein Urteil gesprochen. Es verhängte Haftstrafen zwischen drei Jahren und vier Monaten und achteinhalb Jahren gegen die zwölf Angeklagten - insgesamt 54 Jahre und sechs Monate.