In Remscheid bei Wuppertal haben Polizisten ein großes Arsenal mutmaßlicher Kriegswaffen ausgehoben. 200 Beamte waren im Einsatz. Drei Männer wurden festgenommen.
27.10.2025 - 15:32 Uhr
Remscheid - Bei einem Einsatz gegen den organisierten Waffenhandel in Remscheid bei Wuppertal sind mutmaßlich zahlreiche Kriegswaffen sichergestellt worden. Es handele sich um Panzerfäuste, Mörsergranaten und Maschinenpistolen, berichteten die Ermittler in Wuppertal. Ob alle Waffen scharf seien, werde nun geprüft.