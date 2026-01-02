Organisiertes Feuerwerk in Schlat: Dorfplatz-Feier kommt an – und Böllermüll bleibt aus

Es war etwas gänzlich Neues für Schlat. „Wir wollen das alte Jahr abschießen und zum Jubiläumsjahr einen Abschluss setzen“, erzählt Bürgermeisterin Karin Gansloser fröhlich. Daraus wurde die Silvester-Absch(l)ussparty auf dem Dorfplatz. Ganz wesentlich dabei: ein Silvesterfeuerwerk. Das konnte die Gemeinde danke eines Pyrotechnikers aus Schlat bieten. So wurde es ein krönender Abschluss der 750-Jahr-Feier, die die Schlater übers Jahr feste gefeiert haben, zuletzt mit einem Apfelzauber an Martini. Der war auch schon ein Novum. Nur war es auch ein Wagnis, sagt die Bürgermeisterin. Rund um den Dorfplatz hat sie in einigem Abstand ein Böllerverbot erlassen. Würden die Anwohner sauer sein, weil sie nicht schießen dürfen? Und überhaupt: Würden die Leute kommen? „Stehen wir dann nur mit zehn, 20 Leuten zusammen?“