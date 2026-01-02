Organisiertes Feuerwerk in Schlat: Dorfplatz-Feier kommt an – und Böllermüll bleibt aus

Es war etwas gänzlich Neues für Schlat. „Wir wollen das alte Jahr abschießen und zum Jubiläumsjahr einen Abschluss setzen“, erzählt Bürgermeisterin Karin Gansloser fröhlich. Daraus wurde die Silvester-Absch(l)ussparty auf dem Dorfplatz. Ganz wesentlich dabei: ein Silvesterfeuerwerk. Das konnte die Gemeinde danke eines Pyrotechnikers aus Schlat bieten. So wurde es ein krönender Abschluss der 750-Jahr-Feier, die die Schlater übers Jahr feste gefeiert haben, zuletzt mit einem Apfelzauber an Martini. Der war auch schon ein Novum. Nur war es auch ein Wagnis, sagt die Bürgermeisterin. Rund um den Dorfplatz hat sie in einigem Abstand ein Böllerverbot erlassen. Würden die Anwohner sauer sein, weil sie nicht schießen dürfen? Und überhaupt: Würden die Leute kommen? „Stehen wir dann nur mit zehn, 20 Leuten zusammen?“

Die letzte halbe Stunde des alten Jahres ist angebrochen. In den Schlater Straßen tut sich was. Familien und Gruppen sind aus allen Richtungen auf dem Weg zum Dorfplatz. Familie Stegmaier auch. Sie wissen vom Silvesterfeuerwerk der Gemeinde und waren eh unschlüssig, ob sie dieses Jahr Silvester zu Hause verbringen sollen oder bei Freunden und Verwandten. Also gehen sie hin, und gut finden sie die Idee sowieso. „Wenn nicht jeder schießt, kann man einen Haufen Müll sparen“, sagt Mutter Katrin. Das könnte man ruhig immer so machen. Ihre Kinder Mala und Jakob freuen sich auch darauf. Zufall oder nicht, in der Turnhallenstraße, wo wir laufen, wird gerade nicht geböllert. Mala hat ihre helle Freude daran, Knallerbsen auf den Gehweg zu pfeffern. Die Mutter gibt ihr gerne welche. Knallerbsen und Tischfeuerwerk darf sein. „Mehr gibt’s bei uns nicht.“

Der Dorfplatz ist schon gut gefüllt. Der erste Eindruck: Viele Familien sind gekommen. „Familien schon mit sechs, siebenjährigen Kindern“, freut sich die Bürgermeisterin. Ein Tag fürs Fotoalbum wird es für die Familie Kowatzki. Sie sind sieben Geschwister, drei sind mit Angehörigen da. Sie halten das Familientreffen mit der Handy-Kamera fest. Vor der Kulisse des alten Schlat, der Dorfplatz im Flackerlicht von Feuer in Metallbehältern und kleiner Beleuchtung.

Pyrotechniker haut die Raketen raus

Auch die Schwester aus Kanada ist da. Nicht wegen des Feuerwerks, aber das nimmt sie gerne mit. Sie kennt so ein zentrales Feuerwerk von ihrer neuen Heimat. Natürlich in ganz anderem Maßstab. In Toronto machen sie das auch, sagt sie, und an den Niagarafällen. Und plötzlich ist es da, das neue Jahr. Die Schlater und Auswärtige erleben ein Feuerwerk, das der Pyrotechniker an den Hängen Richtung Eschenbach zündet. Zehn, zwölf Minuten lang haut er die Raketen raus. Die Bürgermeisterin ist Jörg Geiger dankbar, der dafür eine Wiese zur Verfügung gestellt hat. Und von Süden, weit hinter dem Bürgerhaus, macht auch ein Privatmann mächtig viel Feuerwerk.

Genossen hat es auch ein Paar aus Ottenbach, das mit einem Bekannten, einem „Ureinwohner“ aus Schlat, den Silvesterabend verbringt. Frank Smolarek und Sabine Stader-Eder böllern nicht und finden es Wahnsinn, was da überall in die Luft gejagt wird und was dann an Geraffel wieder eingesammelt werden muss. Schlat macht es goldrichtig, finden sie. In diesem Rahmen Silvester feiern und ein Feuerwerk: „Mehr braucht’s nicht.“ Das habe Zukunft, sagen die beiden, und ihr Schlater Freund nickt. „Mega gut“, lobt auch ein Schlater, der sonst an Silvester mit seiner Familie gar nicht zu Hause ist. Sondern in den Bergen, im Tannheimer Tal. Da gibt’s auch ein zentrales Feuerwerk, erzählt er. Er kennt das also schon. Selber schießt er schon lange nicht mehr – „viel zu teuer“. Ein anderer Schlater platzt fast vor Begeisterung, als er der Bürgermeisterin ein gutes neues Jahr wünscht. „Klasse Idee.“

Gegen 1 Uhr ist der Trubel vorbei. Aber es steht immer noch eine große Traube um die Hütte des Bauwagens, 60 Leute vielleicht. Vielleicht nächstes Jahr wieder? Bürgermeisterin Karin Gansloser kann sich das gut vorstellen. Ihre Erwartungen wurden erfüllt, wenn nicht übertroffen. „Der Dorfplatz war voll.“ Allerdings bräuchte man dann wieder den Pyrotechniker aus Schlat. So kriegt man ein Feuerwerk für einen dreistelligen Betrag. „Eines von Profi-Anbietern könnten wir uns gar nicht leisten.“