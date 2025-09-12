Organspende für Gärtringer: Er ist dankbar: Weiterleben dank einer neuen Niere

Gleich zu Beginn räumt er mit einem Bild auf, das Organtransplantierten offenbar immer wieder begegnet: „Viele erwarten einen kranken Menschen“ sagt Mathias Greb, „und dass man mir das ansieht.“ Mathias Greb lebt dank einer Spenderniere.

Die stundenlange Dialyse hatte ihn zuvor mehrmals wöchentlich gebunden. Sein Aktionsradius war vergleichsweise klein. Die Blutwäsche gab den Rhythmus vor: für den Tag, die Woche, die Jahre, das Leben. Jahrelang. Dreimal die Woche Dialyse, jeweils sechs Stunden waren durch die Dialyse geblockt. Sein Kind kannte ihn gar nicht anders. Bis zum 14. März des vergangenen Jahres. Morgens um 8 Uhr erhielt er bei der Arbeit den Anruf aus der Klinik, auf den er so lange gewartet hatte, für ihn stehe ein Organ zur Verfügung.

Seine Reaktion? „Ich konnte es nicht fassen“, sagt Greb. Er reagierte völlig irrational. Er habe gesagt, er hätte eigentlich etwas ganz anderes vorgehabt. Heute kann er darüber fast schmunzeln. Die Situation ist ihm präsent, als wäre es gestern gewesen: Wie im Krankenhaus unmittelbar vor der Operation eine Person mit einer Kühlbox in der Hand an ihm vorbeilief. Gut möglich, dass sich darin die Niere befand, die ihm an diesem Tag dann in einer mehrstündigen Operation transplantiert wurde.

Nicht immer kann die zweite Niere die Arbeit übernehmen

Der Mensch hat zwei Nieren, bei vielen kann die zweite Niere die Aufgabe allein übernehmen, wenn das andere Organ krank ist. Bei Greb war das aus medizinischen Gründen nicht möglich.

„Jeder soll bewusst eine Entscheidung treffen“

Greb spricht zurückhaltend. Der Gärtringer will niemanden überreden, dass Organspende eine gute Sache sei – was sie aus seiner Sicht zweifellos ist. Er will schlicht darum bitten, sich mit dem Thema zu beschäftigten, um bewusst eine Entscheidung zu treffen, sagt er. Dafür wirbt der 49-Jährige, indem er in der Öffentlichkeit als Gesprächspartner zur Verfügung steht, indem er bei Fahrradtouren mitfährt, die an Transplantationszentren vorbei führen, in diesem Jahr von Erfurt nach Dresden.

Dass der passionierte Fahrradfahrer dabei auch größere Strecken zurücklegt, ist ihm wichtig. Es ist Ausdruck einer Normalität, die er sich zurückerobert, Tag für Tag. So groß seine Freude über die wiedererlangte Lebenskraft ist, so zurückhaltend verleiht er dieser Ausdruck: Jene, die auf ein Spenderherz oder auf eine Lunge warteten, seien in einer viel schwierigeren Situation, als er sich je befunden habe: „Nie stand es bei mir Spitz auf Knopf“, sagt er. Aber genau deshalb kann er wohl auch sachlich über das Thema reden, will zeigen, dass Organspende funktioniert und den Transplantierten Lebenszeit schenkt. Umso wichtiger ist ihm das, weil es zu wenige Spenderorgane gibt. „Drei Personen auf der Warteliste sterben täglich.“ Sie sterben, weil für sie kein geeignetes Organ zur Verfügung steht.

Vorrang hat der Wille eines verstorbenen Organspenders

Seit 1997, das deutsche Transplantationsgesetz trat damals in Kraft, gilt, dass der Wille einer verstorbenen Person Vorrang hat. Liegt keine Zustimmung vor, etwa in Form eines Organspendeausweises oder eines Eintrags ins Organspende-Register, werden die Angehörigen gebeten, eine Entscheidung nach dem vermuteten Willen der verstorbenen Person zu treffen. Seit 2022 gibt es zudem das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende, das auf die Information der Bevölkerung setzt. Deshalb geben zum Beispiel auch Stellen in Rathäusern, welche Pässe bearbeiten, Aufklärungsmaterial und Organspendeausweise aus.

„Es ist jedem seine Entscheidung, was er mit seinen Organen macht“, sagt Greb. Aber wichtig sei auch für die Angehörigen, dass der Wille der Person bekannt ist. Man kann seinen Willen über einen Organspendeausweis oder durch einen Eintrag im bundesweiten Register dokumentieren, das von einem begrenzten Kreis des Krankenhauspersonals eingesehen werden kann.

Landesweit gibt es mehrere Transplantationszentren. Das Klinikum Stuttgart ist auf die Niere spezialisiert und führt nach eigenen Angaben jährlich 60 bis 70 Transplantationen durch. Davon sind 40 Prozent Lebendspenden von Angehörigen, Partnern oder Freunden. Vedat Schwenger leitet das Transplantationszentrum im Klinikum. Der Professor bekräftigt Greb, er sagt: „Organspender sind Lebensretter. Jedes Jahr sterben hunderte Menschen, weil sie nicht rechtzeitig ein Spenderorgan erhalten. Jeder Mensch sollte sich mit dem Thema Organspende auseinandersetzen und eine bewusste Entscheidung für oder gegen Organspende treffen und das am besten in einem Organspendeausweis oder im Organspenderegister festhalten.“ Ein spezielles Organspende-Tattoo, für das sich mancher entscheidet, kann als ein Statement gewertet werden, doch rechtlich bindend ist es nicht.

„Dankbarkeit“ – so fasst Mathias Greb seine Erfahrung zusammen

Die Transplantationszentren sind mit Eurotransplant (ET) im niederländischen Leiden verbunden. Die Stiftung ist für die Vermittlung aller Organe zuständig, die in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Slowenien, Kroatien und Ungarn gespendet werden. Bei Eurotransplant sind auch alle Patienten der Mitgliedsländer registriert, die auf ein Organ warten. Die Spenderorgane werden nach festgelegten Kriterien an die Patienten vergeben. Für eine Niere beträgt die Wartezeit im Schnitt zehn Jahre.

Auf lange Sicht wäre es ihm trotz Dialyse immer schlechter gegangen, sagt Mathias Greb. Was er empfindet, wenn er daran denkt, dass ein anderer ihm ein gutes Weiterleben ermöglichte? Er fasst es in einem Wort zusammen: „Dankbarkeit.“Mehr zur Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), der bundesweiten Koordinierungsstelle für die Organspende im Netz unter https://dso.de/.