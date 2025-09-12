Organspende für Gärtringer Er ist dankbar: Weiterleben dank einer neuen Niere
Mathias Greb kann leben, weil ein Verstorbener ihm seine Niere geschenkt hat. Er erzählt, was die Transplantation für ihn bedeutet.
Gleich zu Beginn räumt er mit einem Bild auf, das Organtransplantierten offenbar immer wieder begegnet: „Viele erwarten einen kranken Menschen“ sagt Mathias Greb, „und dass man mir das ansieht.“ Mathias Greb lebt dank einer Spenderniere.