Ein Halbkreis wird mit einem weiteren zum Ganzen – schlicht, aber mit viel Aussagekraft kommt das Symbol daher, mit dem der Verein Junge Helden die Bereitschaft zur Organspende thematisiert. Mit Erfolg: Auch Studios im Kreis stechen das Zeichen oft.

Simone Käser 15.12.2024 - 13:17 Uhr

Eigentlich wollte Francesco di Maro nie Tattoos haben. Mittlerweile sieht die Sache anders aus. Der gelernte Physiotherapeut ist Gründer und Geschäftsführer von sechs „Walk in Tattoo“-Studios in Baden-Württemberg und auf die Frage, ob er Tätowierungen hat, antwortet er mittlerweile: „Ja, ich hab genug, aber nicht so typische.“ Sie hätten alle eine besondere Bedeutung und seien gesellschaftsfähig, also an Stellen, die man notfalls auch mal verstecken könne.