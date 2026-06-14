„Orlando“ in Ludwigsburg: Achterbahnfahrt der extremen Gefühle

Es ist vorbei, spätestens am Ende des zweiten Aktes. Roland, ruhmreicher Kämpfer unter Karl dem Großen, verliert vollends den Verstand, und die Musik, mit der Georg Friedrich Händel seine geistige Umnachtung umschreibt, verlässt fortan alle Sicherheiten, alle Traditionen. Das ist am Samstagabend bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen auch zu hören, denn Aude Extrémo, offiziell Mezzosopranistin, aber mit ihrem tiefen Timbre eher das, was man in Frankreich als Contralto bezeichnet, singt den zwischen Liebe und Ruhm zerrissenen Orlando nicht nur, sondern folgt ihm mit Kunst und Empathie durch alle Höhen und Tiefen. Bis hin zur letzten Arie des Helden, in der Händel, als wüsste er nicht um das unvermeidlich folgende glückliche Ende seiner Oper „Orlando“, den Titelhelden aus dem Leben verabschiedet.

In „Già l’ebro mio ciglio“ schweigt das Orchester; den Gesang tragen nur leise gezupfte Töne der Kontrabässe und das Wechselspiel zweier einsamer Soloinstrumente: eines Cellos und eines aparten Sonderlings der Viola-Familie. Pietro Castrucci, 1733 Geiger im Londoner Uraufführungs-Orchester, hatte kurz zuvor die Violetta marina erfunden, die mit ihren zusätzlichen Resonanzsaiten unter dem Steg aussieht und klingt wie eine kleine Viola d’amore. Auch dieses Instrument gehört im Schlosstheater zum Klangfarben-Zauberkasten des Ensembles Les Musiciens du Louvre.

„Jeder ist zufrieden“ singt im Finale das Ensemble. Stimmt!

Dass „Orlando“ nur in einer konzertanten Version erklingt, durch die ab und zu ein putziger Amor mit Flügelchen, Bogen und Augenbinde geistert wie eine lebendig gewordene Putte, trübt die Wirkung nur wenig: So mitreißend wirkt hier Händels Tour de Force der extremen Emotionen und musikalischen Mittel. Clément Pottier, Assistent des kurzfristig erkrankten Marc Minkowski, sorgt als Einspringer am Pult für mächtig Feuer. Unter diesem leidet zwar anfangs die Präzision bei den Übergängen, doch der feine, lebendige Umgang mit Händels Experimenten rund um die traditionelle Da-Capo-Arie wie auch die klangfarbliche Fülle vor allem bei den Streichern lassen das rasch vergessen.

Auch gesungen wird auf höchstem Niveau. Alicia Amo erreicht dieses zwar erst bei den hochvirtuosen Weitsprung-Ketten ihrer Wind-Arie im dritten Akt („Amor è qual vento“), dort aber mit Bravour. Der Bass Trevor Eliot Bowes gibt einen vor allem in der Tiefe überzeugenden, sehr agilen Zauberer Zoroastro, der Countertenor Jake Ingbar ist als Medoro höchst verlässlich, allerdings auch ein wenig blass – was zwar als Argument für sein unvermitteltes Verschwinden im dritten Akt taugt, die Figur seiner Geliebten Angelica aber ziemlich alleine lässt. Macht nichts: Der edle Sopran von Ana Maria Labin strahlt selbst bei schnellsten Tonfolgen und in extremsten Lagen immer im vorteilhaftesten Licht. „Jeder ist zufrieden“ singt im Finale das Ensemble. Stimmt!