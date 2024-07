In Lahr werden im Abstand von wenigen Tagen zwei männliche Leichen gefunden – in einem Bach und auf einer Wiese. Beide Männer waren zuvor obdachlos geworden.

red/dpa/lsw 12.07.2024 - 13:16 Uhr

Zwei Männer sind in Lahr (Ortenaukreis) leblos gefunden worden. Die Polizei geht derzeit von einem Unglück aus, da keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine der Leichen, ein 38-Jähriger, sei am Donnerstag an einem Gitter in einem Bach gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen habe er sich schon seit längerer Zeit im Wasser befunden. Er war vergangene Woche Freitag von Angehörigen aus dem Baltikum vermisst gemeldet worden.