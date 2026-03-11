Olaf Sporys hat 33 Jahre lang die Geschicke der Orthopädischen Klinik in Markgröningen geleitet. Nun verabschiedet er sich zum 31. Dezember 2026 – ein Jahr vor regulärem Vertragsende.

Der langjährige Geschäftsführer der Orthopädischen Klinik in Markgröningen, Olaf Sporys, wird sein Amt zum 31. Dezember 2026 abgeben. Darüber hat er die Geschäftsführer Marc Nickel und Axel Hechenberger, den Aufsichtsratsvorsitzenden Landrat Dietmar Allgaier und den Aufsichtsrat informiert. Laut Pressemitteilung der RKH Kliniken setze Sporys mit diesem Schritt, der ein Jahr vor dem regulären Vertragsende 2027 erfolgt, „ein Zeichen für einen vorausschauenden und strukturierten Führungswechsel in einer strategisch besonders wichtigen Phase der Klinikentwicklung“.

Auswahlverfahren beginnt am 15. März Der Aufsichtsrat würdigte in seiner Sitzung am 9. März „die außergewöhnlichen Leistungen“ von Olaf Sporys und gab den Startschuss für das Nachfolge- und Auswahlverfahren, das ab 15. März 2026 beginnt. Nach fast 40 Jahren im Unternehmen und vielen Jahren in der Geschäftsführung, habe Olaf Sporys die Orthopädische Klinik Markgröningen (OKM) zu einer überregional anerkannten Einrichtung mit exzellenter Reputation entwickelt.

„Mit größtem Respekt danke ich Olaf Sporys für sein außergewöhnliches Engagement und seine beeindruckende Kontinuität in der Führung der OKM und der Orthopädie-Technik Markgröningen“, so der Aufsichtsratsvorsitzende und Landrat Dietmar Allgaier: „Er hat den Standort über Jahrzehnte mit Weitblick und Verlässlichkeit geprägt.“

Bevorstehende Projekte in neue Hände legen

„Dass Spory den Übergang nun frühzeitig und strukturiert einleitet, zeigt sein tiefes Verantwortungsgefühl für die Zukunft unserer Klinik und ihrer Mitarbeitenden“, so Allgaier. Die Orthopädische Klinik Markgröningen stehe vor wichtigen strategischen Weichenstellungen, ergänzt Geschäftsführer Marc Nickel: „Sein vorausschauender Schritt ermöglicht uns, die Nachfolge sorgfältig und im Sinne der langfristigen Entwicklung auszuwählen.“

Olaf Sporys selbst verweist ebenfalls auf die anstehenden Projekte, die mit einer neuen Führung langfristig angegangen werden können: „Nach so vielen Jahren in Verantwortung ist es mir ein großes Anliegen, die bevorstehenden Projekte von Beginn an in die Hände einer neuen Geschäftsführung zu legen.“ Für ihn stehe die nachhaltige Weiterentwicklung der Klinik über allem.