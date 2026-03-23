Ortsmitte in Musberg Könnte ein Einzelhändler im Rathaus- und Ritter-Areal einziehen?
Es kommt Bewegung in die Umgestaltung der Musberger Ortsmitte. Ende April sollen die Einwohner nach ihrer Meinung gefragt werden.
Es kommt Bewegung in die Umgestaltung der Musberger Ortsmitte. Ende April sollen die Einwohner nach ihrer Meinung gefragt werden.
Es kommt endlich Schwung in das Sanierungsgebiet „Ortsmitte Musberg“ – schon lange stehen hier Veränderungen ins Haus. Neu ist nun, dass das Ritter-Areal und das Gelände mit dem alten Schulhaus und Rathaus planerisch getrennt voneinander betrachtet werden.