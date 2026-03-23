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  6. Könnte ein Einzelhändler im Rathaus- und Ritter-Areal einziehen?

Ortsmitte in Musberg Könnte ein Einzelhändler im Rathaus- und Ritter-Areal einziehen?

Ortsmitte in Musberg: Könnte ein Einzelhändler im Rathaus- und Ritter-Areal einziehen?
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Die Uhr am alten Rathaus soll erhalten werden. Foto: Philipp Braitinger

Es kommt Bewegung in die Umgestaltung der Musberger Ortsmitte. Ende April sollen die Einwohner nach ihrer Meinung gefragt werden.

﻿Es kommt endlich Schwung in das Sanierungsgebiet „Ortsmitte Musberg“ – schon lange stehen hier Veränderungen ins Haus. Neu ist nun, dass das Ritter-Areal und das Gelände mit dem alten Schulhaus und Rathaus planerisch getrennt voneinander betrachtet werden.

 

Insbesondere auf dem Gelände des ehemaligen Rathauses und der alten Schule könnte es nun rascher vorangehen. Investoren und Architekten sollen Vorschläge einreichen, was einmal auf dem Gelände zukünftig passieren könnte. „Es soll eine schöne Anlage entstehen, die sich gut in den Ortskern integriert“, fasst der Planungsamtsleiter Philipp Schwarz das Ziel für die Neubebauung zusammen. Das zentral gelegene Gelände ist begehrt. Erste Interessenten haben sich offenbar bereits aus der Deckung gewagt. Eine Idee ist die Ansiedelung eines in der Ortsmitte ansässigen Einzelhändlers, wie es während der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses hieß.

Altes Rathaus in Musberg: Wohnen, Kita, Einzelhandel?

Für die Räume im alten Rathaus mit seiner markanten Turmuhr, das derzeit noch von der Volkshochschule (VHS) genutzt wird, muss nun rasch eine Alternative gefunden werden, die den Anforderungen an Erreichbarkeit und Technik entsprechen. Neben dem bereits genannten Einzelhandel kann sich die Stadt auch Wohnen und eine viergruppige Kita vorstellen. Aus Sicht der Denkmalpflege wäre ein Erhalt der identitätsstiftenden Uhr wünschenswert.

Ebenfalls genutzt wird derzeit noch die alte Schule. In ihr sind Unterkünfte für Geflüchtete und Obdachlose eingerichtet. Wohin die ungewisse Anzahl der Bewohner umzieht, ist momentan noch offen. Der Bürgermeister Benjamin Dihm spricht von „geeigneten und bereits bestehenden Standorten im Stadtgebiet“, wo die Menschen unterkommen sollen. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass das gesamte Areal bis spätestens Ende des Jahres 2027 leer ist. Das Gebäude soll aber nicht abgerissen werden. Viele Einwohner sehen das Gebäude als stadtbildprägend an und wünschen sich einen Erhalt, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch das Landesamt für Denkmalpflege beurteilt das alte Schulgebäude mit dem Baujahr 1912 als erhaltenswert. Der erste Anbau stammt aus dem Jahr 1937/38. Der zweite Anbau, das Rathaus, fand in den 1960er-Jahren statt, wie das Landesamt für Denkmalpflege schreibt.

Das Ritter-Areal soll separat zur restlichen Ortsmitte betrachtet werden. Foto: Fritzsche

Wie geht es weiter? Im April soll das Investoren-Architekten-Auswahlverfahren beginnen. Am 29. April ist um 18 Uhr im Bürgersaal Musberg eine öffentliche Bürgerbeteiligung geplant, eine „dialogorientierte Öffentlichkeitsveranstaltung“, wie die Stadt schreibt. Dabei soll auch ein Stimmungsbild aus der Einwohnerschaft eingeholt werden. Die Entscheidungshoheit über die Zukunft des Areals solle aber beim Gemeinderat bleiben, betont das Rathaus.

Ritter-Areal in Musberg: Investoren gesucht

Etwas anders gestaltet sich die Sache beim Ritter-Areal (Filderstraße 42 und Böblinger Straße 2) neben dem historischen Rathaus von 1830, das soll nun separat betrachtet werden. Das Ritter-Areal gehört zu den wenigen erhaltenen historischen Gebäuden in Musberg und bildet eine charakteristische Gebäudeinsel im Herzen des kleinen Ortes. Seit dem Jahreswechsel steht das Ritter-Gebäude leer. Bis dahin wurde es von Vereinen und einem Uhrenladen genutzt. Die ehemaligen Nutzer haben laut Stadt neue Standorte bezogen. Wie es auf dem Ritter-Areal weitergeht, ist derzeit noch offen. Erwogen wird sowohl der Verkauf an einen Investor als auch an eine Privatperson. Sowohl für das gesamte Quartier als auch für Teile davon gibt es bereits Interessenten. Die Stadt selbst möchte angesichts der klammen Haushaltslage nicht investieren. Das Ritter-Areal soll während der öffentlichen Informationsveranstaltung Ende April ebenfalls thematisiert werden. Eine wichtige Rolle wird neben der Neubebauung wohl auch die zukünftige Verkehrsführung in dem Bereich spielen.

Im Technischen Ausschuss rannte die Stadtverwaltung offene Türen ein. Fraktionsübergreifend wurde begrüßt, dass es im Sanierungsgebiet nun vorangehen soll. Die entsprechende Sitzungsvorlage wurde einstimmig und vorberatend für den Gemeinderat am 24. März verabschiedet.

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