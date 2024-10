Einen Sommer lang wurden vor dem Weissacher Backhaus Getränke ausgeschenkt. Die Initiative könnte auch ein Ausblick darauf sein, wie das Leben in der geplanten, neugestalteten Ortsmitte aussehen könnte.

Sophia Herzog 15.10.2024 - 13:25 Uhr

Nanu, da ist ja noch Licht an – dachte sich vielleicht so mancher, der während der Sommermonate in der Abenddämmerung rund um den Marktplatz unterwegs war. Dort hatte für einige Monate die Spritzeria ihre Zelte aufgeschlagen: Über eine mobile Pop-Up-Bar wanderten zu jener Zeit immer donnerstags bis freitags so einige kühle Getränke. Inzwischen ist die Open-Air-Bar vor dem Backhaus im Winterschlaf, für einige Wochen sorgte sie aber doch für Leben in der Ortsmitte. Denn in Weissach, so sagten es die beiden Initiatoren bei der Eröffnung, gebe es außerhalb des Vereinskontextes kaum eine Anlaufstelle für alle.