Mit uns können Sie hinter die Kulissen der Kultureinrichtungen in der Region Stuttgart blicken – am 8. November dreht sich alles um die Große Landesausstellung „The Hidden Länd. Wir im ersten Jahrtausend“. Sie können dabei sein.

Wie sieht es hinter den Kulissen der großen und kleinen Kultureinrichtungen in der Region Stuttgart aus? Wie wollen Sie das Publikum begeistern? Die Reihe „Ortstermin“ unserer Zeitung gibt Einblicke.

„The Hidden Länd ist im Kunstgebäude am Schlossplatz (Archivbild) zu sehen Foto: imago/eter Seyfferth

Unsere nächste Station? Am Freitag, 8. November (Beginn: 15 Uhr), sind wir zu Gast im Kunstgebäude am Schlossplatz in Stuttgart-Mitte. Dort ist noch bis zum 26. Januar 2025 die Große Landesausstellung „The Hidden Länd. Wir im ersten Jahrtausend“ zu sehen. Die Schau des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg mit Hauptsitz in Konstanz nimmt uns mit auf eine einzigartige Entdeckungsreise ins erste Jahrtausend nach Christus.

Herausragende Leihgaben nationaler wie internationaler Institutionen, darunter der wikingerzeitliche Schatzfund von Duesminde aus dem Dänischen Nationalmuseum Kopenhagen oder die Funde aus germanischen Gräbern aus Kariv in der Westukraine ergänzen die großartigen archäologischen Funde aus dem Südwesten.

Exklusive Einblicke

Was kann uns die Archäologie heute aus der Zeit des ersten Jahrtausends im heutigen Baden-Württemberg erzählen? Mit welchen Mitteln arbeitet die Archäologie? Welche Chancen bieten die Forschungen, um die Gegenwart besser zu verstehen? Antworten geben in der Ausstellung die Kuratorin der Großen Landesausstellung „The Hidden Länd“ Gabriele Graenert und Nina Willburger, Ständige Vertretung der Direktion des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg. Im Anschluss bieten Gabriele Graenert und Nina Willburger Führungen durch die Ausstellung an.

So können Sie dabei sein

„Ortstermin“ in der Großen Landesausstellung „The Hidden Länd“ im Kunstgebäude am Schlossplatz in Stuttgart am Freitag, 8. November, um 15 Uhr. Im vor Ort zu entrichtenden Eintritt von 14 Euro (ermäßigt 12 Euro, bis einschließlich 17 Jahre 5 Euro) sind der Besuch der Ausstellung, das Gespräch mit Gabriele Graenert und Nina Willburger sowie die Führung inbegriffen. Eine Anmeldung ist erforderlich, bitte unter Angabe der Abonummer, unter https://zeitung-erleben.de/ortstermin. Wir freuen uns auf Sie.