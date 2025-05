Blicken Sie mit uns hinter die Kulissen einer Wunderwelt der Pflanzen und Tiere. Am 6. Juni machen wir in unserer Reihe „Ortstermin“ Station in der Stuttgarter Wilhelma.

Wie sieht es hinter den Kulissen der großen und kleinen Institutionen in der Region Stuttgart aus? Wie wollen sie das Publikum begeistern? Die Reihe „Ortstermin“ unserer Zeitung gibt Einblicke. Unsere nächste Station? Am Freitag, 6. Juni, sind wir zu Gast in der Wilhelma in Stuttgart. Der Beginn in der Wilhelmaschule ist um 15 Uhr. Für 80 Leserinnen und Leser unserer Zeitung ist eine Teilnahme möglich. Ihre Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen – im Internet unter zeitung-erleben.de/ortstermin.

Weithin einzigartig als Botanisch-Zoologischer Garten gehört die Wilhelma mit jährlich mehr als 1,8 Millionen Besucherinnen und Besuchern zu den wichtigsten Attraktionen in Baden-Württemberg und zu den herausragenden Publikumsmagneten in Stuttgart. Rund 11 000 Tiere in fast 1200 Arten und 8500 Pflanzenarten leben hier. Als Wunderwelt der Pflanzen und Tiere entführt ein Tag in der Wilhelma in entlegene Gebiete und macht zugleich auf heimische Besonderheiten aufmerksam. Architektonisch in ihrem Zentrum bestimmt durch Wandelgänge in maurischem Stil, ist die Wilhelma, Partnerin für mehr als 40 Artenschutzprojekte in aller Welt, doch ständig im Wandel. Unsere Leserinnen und Leser haben nun die Möglichkeit, exklusiv mehr über die Arbeit hinter den Wilhelma-Kulissen zu erfahren – beim „Ortstermin“ am 6. Juni.

Lesen Sie auch

Die Wilhelma lockt auch mit ihren historischen Bauten Foto: Stadt Stuttgart/Thomas Wagner

Was sind aktuell die wichtigsten Themen in der Wilhelma? Wie gehen die Planungen für die neue Elefantenanlage voran? Was bedeutet die Geburt der Koalas Borobi und Jimbelung für die Wilhelma und speziell für die weitere Entwicklung der Terra Australis? Und wie fügen sich die strukturelle Weiterentwicklung und die Nachwuchspflege in die grundsätzlichen Bemühungen der Wilhelma um das Großthema Artenschutz? Und natürlich: Wie bereitet sich die Wilhelma auf weitere Auswirkungen des Klimawandels für ihre Pflanzen und Tiere vor? Auf diese und andere Fragen unserer Wilhelma-Expertin Iris Frey antwortet beim „Ortstermin“ unserer Zeitung Thomas Kölpin, Direktor der Stuttgarter Wilhelma.

So können Sie dabei sein

Mehr noch aber – im Anschluss an das Gespräch im gläsernen Pavillon der Wilhelmaschule erwarten die „Ortstermin“-Gäste Führungen mit besonderen Einblicken in die Tier- und Pflanzenwelt der Wilhelma. Für die Teilnahme am „Ortstermin“ unserer Zeitung am 6. Juni in der Wilhelma ist für den Wilhelma-Eintritt ein gültiges Tagesticket oder Jahresticket notwendig. Achtung, die Teilnahme ist auf 80 Personen beschränkt. Ihre Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen – unter zeitung-erleben.de/ortstermin.