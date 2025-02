Filme wie „French Connection“ und „Erbarmungslos“ machten Gene Hackman unvergesslich. Nun ist der zweifache Oscar-Preisträger mit 95 Jahren gestorben. Die Umstände werfen Fragen auf.

red/dpa 27.02.2025 - 18:45 Uhr

Nach dem Tod des US-Schauspielers und zweifachen Oscar-Preisträgers Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa geht die Suche nach der Todesursache weiter. Die Leichen der beiden seien am Mittwoch in ihrem Anwesen in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico gefunden worden - und zwar in verschiedenen Zimmern, sagte der zuständige Sheriff Adan Mendoza der „New York Times“. Auch ein Hund sei tot in einem Zwinger aufgefunden worden, zwei weitere Hunde seien lebendig entdeckt worden.