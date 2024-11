Comedy, Sport, Gaming: In Köln feiert sich die Social-Media-Branche und verleiht ihre Oscars. Unter den Ausgezeichneten ist auch ein «Verräter».

dpa 19.11.2024 - 23:36 Uhr

Köln - Die deutsche Social-Media-Branche hat bei der VideoDays Festival Award-Gala in Köln die besten Creators des Jahres gekürt. Unter den Preisträgerinnen und Preisträgern ist unter anderem Schauspieler Helge Mark (30) in der Kategorie "Comedy". Der Tiktok-Star ist derzeit in der RTL-Show "Die Verräter" zu sehen. Extremsportler Arda Saatci bekam die Auszeichnung in der Sparte "Sports". Der Berliner lief in diesem Jahr von seiner Heimatstadt bis zum New Yorker Times Square - über 3000 Kilometer.