Wer bei den Oscars einen Preis gewinnt, wird mit einer der bekanntesten Trophäen der Welt ausgezeichnet: der Oscar-Statuette. Doch finanziell gibt es von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences keine Prämie. Preisgeld wird bei den Oscars nicht ausgezahlt – die Auszeichnung selbst ist die Belohnung​.

Goldene Statuette mit symbolischem Wert

Der Oscar ist aus massivem Metall und mit einer dünnen Goldschicht überzogen. Der materielle Wert der Trophäe liegt bei etwa 1000 Dollar – allerdings dürfen die Preisträger ihre Statuette nicht einfach verkaufen. In den Statuten der Academy ist festgelegt, dass ein Oscar nur für den symbolischen Betrag von einem Dollar an die Academy zurückverkauft werden darf​. Damit soll verhindert werden, dass die Preise zu Spekulationsobjekten werden.

Luxus-Geschenktüten statt Preisgeld

Zwar gibt es kein Preisgeld, doch gehen die Nominierten in den wichtigsten Kategorien selten mit leeren Händen nach Hause. Die sogenannten „Oscar Gift Bags“ haben sich längst einen eigenen Ruf erarbeitet. Diese luxuriösen Geschenktüten, die nicht von der Academy selbst, sondern von der Marketingagentur „Distinctive Assets“ zusammengestellt werden, sollen Waren und Gutscheine im Wert von bis zu 126.000 Dollar enthalten. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel „Was ist in den Oscar-Geschenktüten?“.

Ein Oscar als Karriere-Booster

Auch wenn der Oscar selbst kein Preisgeld bringt, ist die Auszeichnung für viele Stars ein echter Karriere-Booster. Preisträgerinnen und Preisträger dürfen sich oft über deutlich höhere Gagen bei ihren nächsten Filmprojekten freuen. Ein Oscar-Gewinn steigert die Bekanntheit weltweit, öffnet Türen zu prestigeträchtigen Rollen und stärkt die eigene Verhandlungsposition in Hollywood. Für viele Filmschaffende bedeutet die goldene Statuette nicht nur Anerkennung, sondern auch eine langfristige Investition in die eigene Karriere.

Fazit

Ein Preisgeld gibt es bei den Oscars nicht – die goldene Statuette ist der eigentliche Gewinn. Doch der Wert eines Oscars lässt sich ohnehin nicht in Geld messen. Für die Preisträgerinnen und Preisträger bedeutet die Auszeichnung weltweite Aufmerksamkeit, bessere Karrierechancen und oft deutlich höhere Gagen.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.