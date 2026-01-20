Das UN-Palästinenserhilfswerk ist Israel seit Langem ein Dorn im Auge. Nun rissen Einsatzkräfte das Quartier in Ost-Jerusalem ab. Kritik kommt auch von der Entwicklungsministerin.

red/KNA 20.01.2026 - 17:56 Uhr

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hat die Zerstörung des Palästinenserhilfswerks UNRWA in Ost-Jerusalem scharf kritisiert. Die Zerstörung der Zentrale sei eine weitere Eskalation und äußerst besorgniserregend, sagte Alabali Radovan am Dienstag in Berlin. Die israelische Regierung setze damit ihre Bemühungen fort, das Hilfswerk handlungsunfähig zu machen. Dabei sei die Organisation für die Versorgung der palästinensischen Flüchtlinge unverzichtbar - in Gaza wie auch in der gesamten Region.