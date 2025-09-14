 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Grüne in Ostdeutschland: Wer gibt hier wen auf?

Ost-Kongress Grüne in Ostdeutschland: Wer gibt hier wen auf?

Ost-Kongress: Grüne in Ostdeutschland: Wer gibt hier wen auf?
1
Grünen-Parteichef Felix Banaszak fragt im Sommer in einem Impulspapier, ob die Grünen Ostdeutschland schon aufgegeben hätten – oder umgekehrt. Foto: Marcus Brandt/dpa

Lohnt es sich für die Grünen überhaupt noch, um Ostdeutschland zu kämpfen? Sie haben gar keine andere Wahl, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.

Berliner Büro: Rebekka Wiese (rew)

Es war eine überfällige Frage, die Grünen-Parteichef Felix Banaszak und dessen Stellvertreter Heiko Knopf in diesem Sommer aufwarfen. „Haben wir den Osten aufgegeben – oder der Osten uns?“, schrieben die Grünen-Politiker in einem Impulspapier. Am Wochenende hat nun der erste Ostkongress der Grünen stattgefunden. Dass die Partei zu so einer Veranstaltung einlädt, zeigt, dass die Grünen zumindest nicht aufgegeben haben. Doch umgekehrt ist die Frage offen. Und dabei geht es für die Partei um mehr, als mancher womöglich bisher realisiert hat.

 

Die Grünen hatten es in Ostdeutschland schon immer schwer. Nachdem die Grünen im vergangenen Jahr aus den Landtagen von Brandenburg und Thüringen geflogen sind, ist aber klar: Die Situation ist inzwischen existenziell.

Und was folgt daraus für die Grünen?

Die Partei hat das Problem offenbar erkannt. Die Frage ist nur, ob sie sich traut, Konsequenzen daraus zu ziehen. Denn manch ein Grüner jenseits von Ostdeutschland fragt sich vielleicht, ob die Mühe dort überhaupt lohnt. Und ob die ohnehin knappen Ressourcen der Partei nicht besser da aufgehoben wären, wo sie mehr Chancen auf Erfolg hat.

Doch wer so argumentiert, übersieht, dass das, was in Ostdeutschland politisch passiert, nicht selten ein Vorbote dessen ist, was einige Jahre später das gesamte Land beschäftigt. Und die Schwierigkeiten der Grünen in Ostdeutschland sind oft welche, die sie auch woandersher kennen. Zum Beispiel, dass sie auf dem Land kaum gewählt werden, dass ihre Sprache als abgehoben wahrgenommen wird oder dass sie lokal wenig präsent sind.

Unsere Empfehlung für Sie

Felix Banaszak: Grüne in Ostdeutschland: Wenn eine Partei zur Mutprobe wird

Felix Banaszak Grüne in Ostdeutschland: Wenn eine Partei zur Mutprobe wird

In Ostdeutschland fürchten die Grünen um ihre Existenz – und sehen sich zugleich immer häufiger bedroht. Ist das zu retten? Unterwegs vor Ort mit Grünen-Parteichef Felix Banaszak.

Diese Probleme haben die Grünen auch in anderen Teilen des Landes – und sie müssen sie dringend angehen. Um in Ostdeutschland zu überleben, müssen sich die Grünen sehr schwierigen Fragen zu stellen. Doch das könnte sich lohnen. Denn Ostdeutschland aufzugeben, könnte für die Grünen auf lange Sicht bedeuten, sich selbst aufzugeben.

Weitere Themen

Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Karikatur des Tages

Kostas und Mohr und wie sie die Welt sehen. Unsere Karikaturisten haben einen ganz besonderen Blick auf die große Politik, die gesellschaftlichen Zustände und die kleinen Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Junge Ukrainer im Krieg: Auf die Teenager wartet die Front

Junge Ukrainer im Krieg Auf die Teenager wartet die Front

Die ukrainische Armee braucht dringend mehr Soldaten. Ein Programm für 18- bis 24-Jährige lockt mit Prämien an die Front. Die Freiwilligen wissen: Sie riskieren ihr Leben.
Von Till Mayer
London: Mehr als 100.000 Menschen bei rechter Großdemo – Zusammenstöße mit Polizei

London Mehr als 100.000 Menschen bei rechter Großdemo – Zusammenstöße mit Polizei

Der Rechtsextremist Tommy Robinson ist eine höchst umstrittene Figur in Großbritannien. Nun mobilisiert er in London Zehntausende Unterstützer.
Newsblog zum Krieg in Nahost : 12.000 Menschen bei Gaza-Demonstration in Berlin

Newsblog zum Krieg in Nahost 12.000 Menschen bei Gaza-Demonstration in Berlin

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
22 Jahre alt und politisiert: Was über den mutmaßlichen Kirk-Attentäter bekannt ist

22 Jahre alt und politisiert Was über den mutmaßlichen Kirk-Attentäter bekannt ist

Nach dem Attentat auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk wurde die Festnahme eines Verdächtigen bestätigt. Das ist über den mutmaßlichen Attentäter bekannt.
Deutschland stellt Eurofighter: Nato reagiert mit Militäroperation auf russische Drohnen

Deutschland stellt Eurofighter Nato reagiert mit Militäroperation auf russische Drohnen

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum stand die Frage im Raum, wie die Nato reagiert. Nun gibt es erste Antworten.
Wahlkampf in Syrien: Assads Ferraris unter dem Hammer

Wahlkampf in Syrien Assads Ferraris unter dem Hammer

Syriens neuer Präsident Scharaa wirbt mit Versteigerung von Luxusautos für seine Regierung. Er selbst findet offenbar auch Gefallen am Luxus.
Von Thomas Seibert
„Stoppt den Völkermord in Gaza“: Gaza-Demonstration in Berlin – Veranstalter erwarten 15.000 Menschen

„Stoppt den Völkermord in Gaza“ Gaza-Demonstration in Berlin – Veranstalter erwarten 15.000 Menschen

Die Politikern Sahra Wagenknecht spricht mit diversen Bündnispartnern am Brandenburger Tor. Sie erheben schwere Vorwürfe an die Adresse der israelischen Regierung.
Vorwurf der Vetternwirtschaft: Masken-Affäre um Jens Spahn – Grüne und Linke wollen U-Ausschuss

Vorwurf der Vetternwirtschaft Masken-Affäre um Jens Spahn – Grüne und Linke wollen U-Ausschuss

Grüne und Linke wollen Unterschriften sammeln für einen Bundestags-Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Maskengeschäfte. Dies kündigten drei Abgeordnete an.
Ordnungsgeld im Bundestag: Die verbale Blutgrätsche muss hart geahndet werden

Ordnungsgeld im Bundestag Die verbale Blutgrätsche muss hart geahndet werden

Das Ordnungsgeld im Bundestag soll drastisch erhöht werden. Gut so, kommentiert Tobias Peter.
Von Tobias Peter
Weitere Artikel zu Bündnis90/Die Grünen Ostdeutschland Kommentar
 