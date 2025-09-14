Ost-Kongress: Grüne in Ostdeutschland: Wer gibt hier wen auf?

Es war eine überfällige Frage, die Grünen-Parteichef Felix Banaszak und dessen Stellvertreter Heiko Knopf in diesem Sommer aufwarfen. „Haben wir den Osten aufgegeben – oder der Osten uns?“, schrieben die Grünen-Politiker in einem Impulspapier. Am Wochenende hat nun der erste Ostkongress der Grünen stattgefunden. Dass die Partei zu so einer Veranstaltung einlädt, zeigt, dass die Grünen zumindest nicht aufgegeben haben. Doch umgekehrt ist die Frage offen. Und dabei geht es für die Partei um mehr, als mancher womöglich bisher realisiert hat.

Die Grünen hatten es in Ostdeutschland schon immer schwer. Nachdem die Grünen im vergangenen Jahr aus den Landtagen von Brandenburg und Thüringen geflogen sind, ist aber klar: Die Situation ist inzwischen existenziell.

Und was folgt daraus für die Grünen?

Die Partei hat das Problem offenbar erkannt. Die Frage ist nur, ob sie sich traut, Konsequenzen daraus zu ziehen. Denn manch ein Grüner jenseits von Ostdeutschland fragt sich vielleicht, ob die Mühe dort überhaupt lohnt. Und ob die ohnehin knappen Ressourcen der Partei nicht besser da aufgehoben wären, wo sie mehr Chancen auf Erfolg hat.

Doch wer so argumentiert, übersieht, dass das, was in Ostdeutschland politisch passiert, nicht selten ein Vorbote dessen ist, was einige Jahre später das gesamte Land beschäftigt. Und die Schwierigkeiten der Grünen in Ostdeutschland sind oft welche, die sie auch woandersher kennen. Zum Beispiel, dass sie auf dem Land kaum gewählt werden, dass ihre Sprache als abgehoben wahrgenommen wird oder dass sie lokal wenig präsent sind.

Diese Probleme haben die Grünen auch in anderen Teilen des Landes – und sie müssen sie dringend angehen. Um in Ostdeutschland zu überleben, müssen sich die Grünen sehr schwierigen Fragen zu stellen. Doch das könnte sich lohnen. Denn Ostdeutschland aufzugeben, könnte für die Grünen auf lange Sicht bedeuten, sich selbst aufzugeben.