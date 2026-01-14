Kein Internet, Einschränkung sozialer Medien und Zwangsstopp für mehrere Nichtregierungsorganisationen: Vor der Parlaments- und Präsidentenwahl in Uganda nehmen die Restriktionen zu.
14.01.2026 - 10:37 Uhr
Vor der Parlaments- und Präsidentenwahl an diesem Donnerstag sind in Uganda das Internet und der Zugang zu verschiedenen sozialen Medien abgeschaltet worden. In dem ostafrikanischen Land sind seit Dienstagabend auch Messengerdienste nicht mehr nutzbar. Die Maßnahme wurde mit einer Empfehlung der Sicherheitsbehörden begründet. Es solle damit, die Verbreitung von Falschinformationen rund um die Wahl sowie Wahlbetrug verhindert werden, hieß es.