Ein 20-Jähriger gerät in den Gegenverkehr. Sein Wagen prallt dort mit einem Kleinbus zusammen. Beide Fahrer werden schwer verletzt, einer ringt um sein Leben.

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Kleinbus im Ostalbkreis ist der 20-jährige Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 59 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Beide Männer wurden in Kliniken gebracht.

Fahrer muss aus Auto geschnitten werden

Der 20-Jährige war am Donnerstagnachmittag von Ellenberg in Richtung Bautzenhof unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr, wie es hieß. Dort kollidierte sein Wagen frontal mit dem Kleinbus. Feuerwehrkräfte mussten den jungen Mann aus seinem Auto schneiden. Die Fahrbahn war nach dem Unfall rund drei Stunden gesperrt.