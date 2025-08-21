Am Morgen trifft ein Stein einen Lastwagen, der Fahrer wird verletzt. Die Polizei sucht nach möglichen Tatmitteln - und muss deshalb die Autobahn in beide Richtungen sperren.

red/dpa/lsw 21.08.2025 - 16:48 Uhr

Wegen eines mutmaßlichen Steinwurfs auf einen Lastwagen ist die Autobahn 7 bei Jagstzell (Ostalbkreis) gesperrt worden. Die Polizei suchte ungefähr zwei Stunden auf der Fahrtrichtung Würzburg nach möglichen Tatmitteln. Anschließend wurde die Fahrtrichtung Ulm voll gesperrt, um dort ebenfalls nach einem Tatgegenstand zu suchen, wie ein Polizeisprecher sagte.