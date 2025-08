Patient attackiert Patient - Einsatz an Ellwanger Klinik

Im Raucherbereich eines Krankenhauses in Ellwangen greift ein Patient wie aus dem Nichts einen anderen Patienten an - wohl mit einem Messer. Das löst einen größeren Polizeieinsatz aus.

red/dpa/lsw 04.08.2025 - 08:20 Uhr

Am Krankenhaus in Ellwangen hat ein Patient einen anderen Patienten attackiert und verletzt. Der Vorfall ereignete sich einem Polizeisprecher zufolge am Sonntagabend im Raucherbereich vor dem Krankenhaus im Ostalbkreis. Dort habe der eine Patient den anderen mutmaßlich mit einem Messer angegriffen. Das Opfer sei verletzt worden, es bestehe aber keine Lebensgefahr.