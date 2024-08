Ein Unbekannter Täter löst alle fünf Radmuttern am linken Vorderrad eines VW Caddy. Der Fahrer des Caddy bemerkt ein unsicheres Fahrverhalten an seinem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt.

Das hätte auch böse enden können. Im Zeitraum vom 18.08.2024 bis zum 20.08.2024 hat ein unbekannter Täter in Bopfingen-Oberdorf (Ostalbkreis) alle fünf Radmuttern am linken Vorderrad eines VW Caddy gelockert.

Wie die Polizei mitteilt, war der Caddy in einer privaten Hofeinfahrt in der Keltenstraße abgestellt. Als der 46-jährige Fahrzeugnutzer mit dem Wagen fuhr, bemerkte er während der Fahrt ein unsicheres Fahrverhalten. Daraufhin hielt er an und bemerkte die gelösten Schrauben.

Durch das Fahren mit gelösten Schrauben entstand an der Felge ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr werden vom Polizeiposten Bopfingen geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07362-96020 zu melden.