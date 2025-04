Ukrainerinnen in Filderstadt berichten Zukunft ungewiss: Wie Frauen aus der Ukraine am Krieg leiden

Der Sohn kämpft an der Front, der Ehemann wird bei einem Raketenangriff verwundet, ein Schüler berichtet vom erschossenen Vater – geflüchtete Ukrainerinnen leben in Filderstadt in ständiger Angst um ihre Liebsten in der Heimat.