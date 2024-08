Bei einer handfesten Auseinandersetzung im Ostalbkreis werden mehrere Beteiligte verletzt – eine Frau schwer. Die Polizei ermittelt.

Michael Bosch 23.08.2024 - 11:17 Uhr

Liebe tut manchmal weh: Wegen Liebeleien haben sich in Tannhausen (Ostalbkreis) mehrere Personen wüst geprügelt. Nach Angaben der Polizei hatten sich die Streithähne am Donnerstagabend auf einem Grillplatz bei Bergheim getroffen. „Wohl aufgrund einer Affäre stritten sich die Parteien und lieferten sich in der Folge eine handfeste Auseinandersetzung“, heißt es im Polizeibericht.