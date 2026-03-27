Nach einem mutmaßlichen Angriff mit Fleischbeil und Messer auf seine Ex-Frau muss ein 78-Jähriger für sechs Jahre ins Gefängnis. Das Gericht sprach von einer „äußerst brutalen Tat“.
27.03.2026 - 13:43 Uhr
Nach einem heftigen Streit mit seiner Ex-Frau ist ein 78-Jähriger vom Landgericht Ellwangen zu sechs Jahren Haft wegen schwerer Körperverletzung verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er die ebenfalls 78-Jährige mit einem Küchenmesser und einem Fleischerbeil angegriffen und lebensgefährlich verletzte. „Er war eine äußerst brutale Tat“, sagte der Vorsitzende Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.