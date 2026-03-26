In Malmsheim lockt am Palmsonntag der beliebte Ostermarkt. Schon am Samstag wird in Gebersheim das Brunnenfest gefeiert.
26.03.2026 - 11:11 Uhr
Für viele ist es ein fester Termin im Kalender: Eine Woche vor Ostern, am Palmsonntag, wird es am Malmsheimer Rankbachufer österlich. Dann lädt der Gewerbe- und Handelsverein Renningen zum weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Ostermarkt ein. An den farbenfroh geschmückten Ständen in der Bachstraße werden am Sonntag, 29. März, ab 12 Uhr traditioneller Osterschmuck, Kunsthandwerk, allerlei Ideen für Haus und Garten, kreative Osterfloristik, selbsthergestellte Seifen und vieles mehr angeboten. Auch etliche Malmsheimer Geschäfte haben am Sonntag geöffnet.