Osterbräuche im Kreis Esslingen Geschmückte Palmwedel: Was bedeuten sie in der Karwoche?
Nach altem Osterbrauch basteln in Wendlingen der Katholische Frauenbund und die Kommunionkinder Palmbuschen für die Palmsonntag-Prozession.
Nach altem Osterbrauch basteln in Wendlingen der Katholische Frauenbund und die Kommunionkinder Palmbuschen für die Palmsonntag-Prozession.
Sie werden Palmbuschen oder auch Palmstecken genannt, am Palmsonntag zu Beginn der Karwoche in der Kirche geweiht und bei der Prozession mitgetragen. Dieser alte Osterbrauch wird auch im Landkreis Esslingen vielerorts gepflegt: So werden die schmuckvollen Gebinde aus Immergrün, Eiern und Bändern zum Beispiel in Wendlingen immer am Samstag vor dem Palmsonntag vom Katholischen Frauenbund und den Kommunionkindern gemeinsam gebastelt.