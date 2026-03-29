Sie werden Palmbuschen oder auch Palmstecken genannt, am Palmsonntag zu Beginn der Karwoche in der Kirche geweiht und bei der Prozession mitgetragen. Dieser alte Osterbrauch wird auch im Landkreis Esslingen vielerorts gepflegt: So werden die schmuckvollen Gebinde aus Immergrün, Eiern und Bändern zum Beispiel in Wendlingen immer am Samstag vor dem Palmsonntag vom Katholischen Frauenbund und den Kommunionkindern gemeinsam gebastelt.

Sieben Tage vor Ostersonntag, am Palmsonntag, gedenken die christlichen Kirchen mit der Palmweihe und einer Palmprozession des Einzugs Jesu Christi in Jerusalem. Damals, so beschreibt es die Bibel, haben die Menschen „Hosianna“ gerufen und ihrem Messias, der bescheiden auf einem Esel ritt, mit Palmwedeln zugewunken.

Im Orient galten Palmzweige als Zeichen göttlicher Macht, im Mittelmeerraum als Sinnbild des Lebens, im Judentum als Symbol der Unabhängigkeit und königlichen Würde. „Weil es hierzulande aber kaum Palmen gibt, weichen wir auf immergrüne Zweige wie Buchs, Thuja, Efeu, Eibe, Wacholder oder auf Palmkätzchen tragende Weiden aus, die wir von Privatleuten aus ihren Gärten bekommen“, erzählt Susanne Geyer vom katholischen Frauenbund Wendlingen. „Das Grün steht für das Leben, dazu kommen bunte Bänder, Holzperlen und Eier. Wobei Eier streng genommen am Sonntag vor Ostern noch gar nichts verloren haben, weil sie ja das Symbol der Auferstehung sind“, erklärt Susanne Geyer lachend.

In unterschiedlichen Farben und Formen werden Zweige, Eier und Bänder zu kunstvollen Palmbuschen zusammengebunden, die die Kommunionkinder am Palmsonntag in der Prozession mittragen. Foto: Gaby Weiß

Kommunionkinder basteln die größeren Palmbuschen

Mitte der 1980er-Jahre hat der damalige Gemeindereferent Michael Ziegler den Palmbuschen-Brauch aus Riedlingen an der Donau nach Wendlingen mitgebracht. Seit damals basteln die Kommunionkinder die größeren Palmbuschen, die über einen Stab und vier daran zu einer Kugel rund gebogene Drähte oder über einen Stab mit Kreuz gebunden werden.

Auch in Südindien werden zu Ostern riesige Palmwedel geweiht

Seit der Corona-Zeit fertigt der Katholische Frauenbund jedes Jahr rund 200 kleine Palm-Handsträußchen aus Buchs- und Thujazweigen für die Kirchengemeinden St. Kolumban in Wendlingen und Dreifaltigkeit in Oberboihingen, die bei der Krankenkommunion in den Pflegeheimen und am Palmsonntag vor der Prozession an die Gemeindemitglieder verteilt werden. Überrascht war Susanne Geyer, als der frühere Wendlinger Interims-Pfarrer Dennis Avittampilly ihr erzählte, dass auch in seiner südindischen Heimatstadt Kerala zu Ostern riesige Palmwedel geweiht werden.

Die Gruppe, die sich am Samstagnachmittag vor Palmsonntag im katholischen Gemeindehaus Sankt Georg im Wendlinger Stadtteil Unterboihingen traf, hatte viel Spaß: Mit Gartenscheren, Heißklebepistole, Blumendraht und Klebeband bastelten der Katholische Frauenbund, Kommunionkinder, Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder die kleinen und großen Palmbuschen. Gemeinsam wurde diskutiert, ob ein zweifarbig geringelter Stab zu bunten Ostereiern passt, ob ein üppiges Zweigbüschel innen oder ein geflochtener Buchskranz außen herum besser aussieht und wie die Schleifen am besten angebracht werden.

Mit Mamas Hilfe werden die Buchszweige am Grundgerüst befestigt. Foto: Gaby Weiß

Farblich sind der Fantasie bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt

Weil ausgeblasene Eier so empfindlich sind, empfehlen die Wendlinger Frauen für die großen Palmbuschen, die die Kommunionkinder in der Prozession mittragen, Plastik- oder Holzeier aus dem Bastelbedarf. Farblich sind der Fantasie bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Eier, Bänder und Holzperlen sind weiß oder bunt, einfarbig oder hübsch dekoriert. „Manche Palmbuschen sind eher festlich, zum Beispiel gelb und weiß in den Farben der Kirchenfahne. Aber es gibt auch kunterbunte, welche in Barbie-Pink oder sogar in Rot und Weiß für den VfB Stuttgart“, erzählt Susanne Geyer.

Die Palmbuschen zeigen: „Hier wohnt ein Kommunionkind.“

Am Palmsonntag werden die Palmbuschen beim katholischen Gemeindezentrum St. Georg geweiht. Nach dem Gottesdienst werden sie mit nach Hause genommen, hinters Kreuz gesteckt, in einer Vase dekoriert oder ins Fenster gestellt. Die Kommunionkinder platzieren ihre großen Palmbuschen im Vorgarten, stellen sie vor die Haus- oder an die Eingangstür oder stecken sie in einen Balkonkasten und signalisieren damit: Hier wohnt ein Kommunionkind. „Das Palmbuschen-Gestell wird dann in der Familie für die Geschwisterkinder aufbewahrt oder an die nächste Kommunionkinder-Generation weitergegeben“, weiß Susanne Geyer.

Eine alte Tradition

Namen

Je nach Landschaft werden die geschmückten Palmbuschen auch Palmboschen, Palmstecken, Palmbesen oder Palmstangen genannt. In Norddeutschland überraschen Kinder ihre Paten und Großeltern mit gesegneten Palmstöcken und bekommen dafür Süßigkeiten geschenkt. In manchen Orten werden die Stecken mit ungesalzenen und ohne Lauge gebackenen Brezeln als Vorgeschmack auf das Osterfestessen nach dem Ende der Fastenzeit geschmückt.

Schutz

Der Palmbuschen im Herrgottswinkel soll Glück und Segen für die Hausbewohner bringen, auf dem Dachboden soll er Unwetter mit Blitz und Hagel abwehren und auf dem Feld für eine gute Ernte sorgen. In manchen Gemeinden werden die trocken gewordenen Palmbuschen nach einem Jahr verbrannt, die Asche wird für das Aschenkreuz am Aschermittwoch zu Beginn der nächsten Fastenzeit verwendet.

Im Landkreis Nicht nur in Wendlingen, sondern vielerorts werden vor Beginn der vorösterlichen Karwoche Palmbuschen und Palmstecken gebastelt. St. Erasmus in Wernau ist für seine großen, mehrstöckigen Palmstöcke bekannt, die die Kirche schmücken. In Kirchheim, Beuren und Aichwald zum Beispiel werden hingegen die Brunnen mit kunstvollen Osterkronen verziert.