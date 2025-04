In den Osterferien muss bei Stuttgarter Familien keine Langeweile aufkommen. Viele Ausflugsziele laden zu besonderen Aktionen ein. Da ist für alle Wetterlagen was dabei – und einige Angebote sind sogar kostenlos.

Endlich Frühling, endliche Ferien, endlich Ostern! Für Familien eine willkommene Gelegenheit, um kurz durchzuschnaufen. Doch zwei Wochen lang keine Schule und keine Hausaufgaben, da kann es den Kindern auch schnell langweilig werden, wenn viele Freunde in den Urlaub gefahren sind. Dann ist es Zeit für einen Ausflug. Wir haben einige Ziele rausgesucht, die sich wirklich lohnen.

Bähnle fahren auf dem Killesberg

Die Bahnen auf dem Killesberg starten am Osterwochenende in die neue Saison. Foto: Archiv

Der Höhenpark Killesberg mit seinen Wiesen, bunten Beeten, Springbrunnen, Tieren, Spielplätzen und dem Aussichtsturm ist immer eine kleine Reise wert. Am Osterwochenende nehmen zudem die Bahnen wieder ihren Betrieb auf. Am Karfreitag, 18. April, 10.30 bis 17.30 Uhr, ziehen die Dampflokomotiven Santa Maria und die Diesellokomotive Blitzschwoab den Zug über die steigungsreiche Strecke. Abfahrt ist mindestens im Halbstunden-Takt. Dasselbe Programm gilt für den Ostermontag, 21. April. Am Karsamstag, 19. April, sind die Diesellokomotiven Blitzschwoab und Schwoabapfeil von 10.30 bis 17.30 Uhr im Einsatz. Die Häsle-Express-Fahrten am frühen Morgen des Ostersonntags, 20. April, sind bereits ausgebucht. Von 10.30 bis 17.30 Uhr fahren die Dampflokomotive „Santa Maria“ und der Diesellokomotive „Schwoabapfeil“ wieder regulär. Eliszi’s Jahrmarktstheater, der nostalgische Jahrmarkt mit Theaterzelt im Höhenpark Killesberg, hat bereits seit Anfang April wieder geöffnet.

Alles rund ums Ei in der Wilhelma

Klar, Vögel schlüpfen aus Eiern, aber viele andere Tiere tun das auch. Welche das sind, erfahren Kinder an Ostern in der Wilhelma. Foto: Wilhelma

Von Freitag bis Montag, 18. bis 21. April, dreht sich in der Wilhelmaschule in Stuttgarts zoologisch-botanischem Garten wieder alles rund ums Ei. Wer dabei nur an Vögel denkt, liegt falsch. Auch Molche und Marienkäfer, Schildkröten und Seepferdchen wachsen in Gelegen heran. Warum manche Tierarten lebend geboren werden und andere aus Eiern schlüpfen, können Wilhelma-Gäste an den Ostertagen in der Wilhelmaschule unterhalb der Geiervoliere erfahren. Von 11 bis 17 Uhr zeigen und erklären dort die Wilhelma-Pädagoginnen und Pädagogen Kurioses, Spannendes und Wissenswertes rund um das Ei und klären, warum man selbst ein 1000 Jahres altes Ei noch essen kann.

Kreativ werkeln im Stadtpalais

Das Stadtpalais ist ein Treffpunkt mitten in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wettermäßig ist der April meist ein recht launiger Monat. Doch auch an Regentagen muss es Familien in Stuttgart nicht langweilig werden. Jeden zweiten Samstag im Monat ist im Stadtpalais Hausforschertag. Dann können Familie mit Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren sich ganz praktisch mit der Arbeit eines Architekten oder Stadtplaners auseinandersetzen. Am Samstag, 12. April, geht es um das Thema „Straßenmöbel“. In dem Workshop im Foyer können Kinder zusammen mit ihren Eltern aus Holz, Schrauben und Nägeln ihre eigene Sitzgelegenheit für draußen bauen – und hinterher natürlich mit nach Hause nehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Steinzeit-Brot backen im Naturkundemuseum

Im Naturkundemuseum am Löwentor geht es auch um die Steinzeit. Foto: Imago//Arnulf Hettrich

In den Stuttgarter Naturkundemuseum am Löwentor und im Schloss Rosenstein stehen am Sonntag, 13. April, wieder die klassischen Familienführungen auf dem Programm. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Expertinnen und Experten berichten Spannendes und Wissenswertes rund um die interessantesten Ausstellungsstücke. Weitere Führungen gibt es am Dienstag, 15. April, um 11 Uhr im Schloss Rosenstein und um 14 Uhr im Museum am Löwentor. Dort steht am Dienstag, 15. April, noch ein besonders Highlight auf dem Programm. Denn von 15 Uhr an erfahren die Besucher, was die Menschen in der Steinzeit gegessen haben und können selbst Steinzeit-Brot backen. Für diesen Termin ist eine Anmeldung unter Telefon 0711/89 36-1 26 erforderlich.

Ein virtueller Flug durch die ISS im Planetarium

Spannende Exponate rund um die Raumfahrt gibt es beim Space Day im Planetarium zu entdecken. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am 12. April 1961 umrundete Juri Gagarin in seinem Raumschiff Wostok 1 als erster Mensch die Erde. Mit diesem legendären Flug öffnete er für die Menschheit das Tor zum Kosmos. Anlässlich des ersten bemannten Flugs im All organisiert der Verein Yuri’s Night Deutschland den Space Day im Stuttgarter Planetarium, und zwar am Samstag, 12. April. Auf dem Programm stehen eine Ausstellung mit besonderen Raumfahrtexponaten, Mitmachaktionen und Vorträge. Einer der Höhepunkte ist der virtuelle Flug durch die ISS. Der Space Day dauert von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.