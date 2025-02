Die Osterfestspiele 2025 im Festspielhaus Baden-Baden eröffnen mit einer Aufführung von „Madama Butterfly“. Puccinis sinnliche und raffinierte Klangsprache wird hier um japanische Einflüsse bereichert – ein wahres Fest der Klangfarben für die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kirill Petrenko. Darüber hinaus erklimmt man mit der „Alpensinfonie“ und Beethovens Neunter Sinfonie weitere musikalische Gipfel und präsentiert Meisterwerke, die die Abgründe der Welt benennen, an das Gute im Menschen glauben und optimistisch in die Zukunft blicken.

„Madama Butterfly“: Die Freuden und Leiden einer Geisha im Festspielhaus Baden-Baden

Auf eine Feier folgt die nächste: Zuerst setzt die Premiere der „Madama Butterfly“ glanzvoll die Baden-Badener Puccini-Erkundungen mit den Berliner Philharmonikern fort – diese haben einst mit „Manon Lescaut“ und „Tosca“ begonnen. Nun also die Freuden und Leiden einer Geisha, die der italienische Starregisseur Davide Livermore effektvoll und auch japanisch (heute nicht selbstverständlich) auf die Bühne bringen will. Dem Regisseur wurde bereits dreimal die Ehre zuteil, die Saison der Mailänder Scala zu eröffnen. Jonathan Tetelman, der Sänger des Pinkerton, fühlt sich in Baden-Baden schon fast zuhause. Er sang die Titelpartie in „Werther“ und riss das Publikum in der Saisoneröffnungsgala 2024 zu Jubelstürmen hin. Eleonora Buratto feiert ihr Baden-Baden-Debüt mit einer ihrer Paraderollen, der titelgebenden „Butterfly“.

Symphonische Meisterwerke: Höhepunkte der Osterfestspiele 2025

Und doch bildet die „Butterfly“ nur einen Schwerpunkt der Festspiele. Neben dem traditionell reichen Kammermusikprogramm werden diesmal vor allem symphonische Großwerke aufgeführt. Das ist mit Strauss’ „Alpensinfonie“ durchaus wörtlich zu nehmen. Die überdimensioniert besetzten Berliner Philharmoniker (Strauss verlangt unter anderem eine Windmaschine) werden hierbei von Klaus Mäkelä geleitet, dem finnischen Pultzauberer, der ab der nächsten Spielzeit die Baden-Badener Osterfestspiele mitprägen wird – gemeinsam mit der deutschen Stardirigentin Joana Mallwitz. Béla Bartóks populär gewordenes „Konzert für Orchester“ erklingt unter der Stabführung des Tschechen Jakub Hrůša, der auch Musik seines Landmanns Leoš Janáček zum Klingen bringt. Mit Beethovens neunter Sinfonie hatte 2019 Kirill Petrenko seinen Baden-Badener Einstand gefeiert – um sich nun mit demselben Werk von den Osterfestspielen zu verabschieden, denn ein Wiedersehen der Berliner Philharmoniker mit Baden-Baden ist fest eingeplant.

Vielfältige Soloinstrumente: Rachmaninow, Beethoven und mehr

Wie immer kommen auch Werke für Soloinstrument und Orchester nicht zu kurz: Der Norweger Leif Ove Andsnes glänzt in Rachmaninows drittem, der Südkoreaner Seong-Jin Cho in Beethovens fünftem Klavierkonzert, während die japanische Stargeigerin Midori ein Violinkonzert von Detlev Glanert spielen wird, begleitet von dem Bundesjugendorchester, das auch bei diesen Osterfestspielen einen Auftritt absolviert.

Kammermusik in Baden-Baden: Die Stadt als musikalische Bühne

Wie üblich finden auf ganz Baden-Baden verteilt Kammermusikkonzerte mit den Ensembles der Berliner Philharmoniker statt. So wird die ganze Stadt zur Bühne – viel Grund zur Vorfreude also!

Info: Näheres zu den Osterfestspielen 2025 in Baden-Baden ist auf der Webseite des Festspielhaus Baden-Baden nachzulesen.