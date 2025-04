Am Karsamstag geht es in Berglen heiß her: Beim Osterfeuer des Vereins Eintracht Rettersburg gehen 3000 Paletten in Flammen auf. Wegen Straßensperrungen gibt es für Gäste einen Pendelbus.

Annette Clauß 16.04.2025 - 15:48 Uhr

Diesen Anblick vergisst man nicht so schnell: meterhohe Flammen, die aus einem in Igluform aufgestapelten Berg aus Holzpaletten schlagen und in der Dunkelheit kilometerweit sichtbar sind. Am Abend des Karsamstags, gegen 21 Uhr, gehen wieder in der zur Gemeinde Berglen (Rems-Murr-Kreis) gehörenden Ortschaft Rettersburg Tausende von Einwegpaletten in Flammen auf und erzeugen neben ordentlicher Hitze eine beeindruckende Kulisse für die Zuschauer.